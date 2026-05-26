Sile Cămătaru, spaima infractorilor! Principiul după care opera fratele lui Nuțu Cămătaru: „Dacă îi luam omului nevasta, nu îi mai luam banii”

De: Alina Drăgan 26/05/2026 | 13:47
Sile Cămătaru, spaima infractorilor / Foto: "Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
Serialul documentar „Cămătarii” a fost lansat și aduce o incursiune în viața unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România. Sile Cămătaru, fratele lui Nuțu Cămătaru, a făcut dezvăluiri spumoase despre activitatea sa. Spune despre el că este un „vânător de infractori”, iar pentru a pune mâna pe niște bani furați, a furat-o la rândul său pe soția hoțului. Cum s-a întâmplat totul?

Universul dur, controversat și intens al unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România a ajuns pe VOYO într-o producție documentar. „Cămătarii”, serialul inspirat din fapte reale, urmărește ascensiunea și căderea unei lumi interlope care a marcat ultimele decenii din România. În cadrul documentarului, Sile Cămătaru a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Cum opera acesta?

Sile Cămătaru a vorbit deschis despre activitatea sa și modul în care opera. Recunoaște că a făcut numeroase infracțiuni de-a lungul timpului, însă toate de bun simț, după cum spune el. Iar mereu s-a ghidat după un singur principiu: iei omului ce poți să-i dai, nu îi lua omului ce nu mai poți să-i dai.

Ei bine, același principiu l-a aplicat în momentul în care a auzit că un hoț pusese mâna pe o mulțime de bijuterii prețioase. Iar pentru a ajunge la pradă a trebuit să îl aducă pe hoț chiar la ușa sa, așa că i-a furat soția. În cele din urmă, cel vizat a renunțat la pietrele prețioase de dragul partenerei sale.

„Am cumpărat și revândut mașini, am făcut infracțiuni, care toate au fost de bun simț. Adică iei omului ce poți să-i dai, nu îi lua omului ce nu mai poți să-i dai.

Dau un exemplu. Am auzit de unul că a furat nu știu câți bani. Că eu, de fapt, am fost un vânător de infractori. Și nu știam cum să-l abordez, să văd banii pe care i-a luat. Și atunci i-am luat la vrăjeală nevasta, am invitat-o la cărți și am furat-o. Din păcate, a murit acum, de curând. Că am vorbit cu băiatul ei și mi-a zis că a murit.

Și atunci el obligat a început să-și caute nevasta. A venit: «Doamne, dă-mi nevasta». Eu aveam un principiu. Dacă îi luam omului nevasta, nu îi mai luam banii. Sau îi luam banii și îi dădeam nevasta înapoi. N-am avut nimic cu ea, decât câteva partide de cărți. Zic, băi, uite, am intrat în posesia unei informații că ai pus mâna pe niște pietre scumpe, diamante, briliante, rubine, bijuterii. Și cred că ar fi cazul să le văd și eu și să văd ce-mi place.

Păi nu se poate așa ceva, zice el. Păi atunci îți alegi: bijuteriile sau nevasta? Până la urmă mi-a dat bijuteriile. A făcut o alegere bună. I-am dat nevasta înapoi și mi-am făcut treaba. Că după ani de zile m-am găsit cu el și mi-a zis, a, nu știu ce mi-ai făcut. Zic, da, dar am uitat ultima lecție, cea mai importantă. Care? Am uitat să te bat. Și l-am bătut după ani de zile pentru că avea un mod de exprimare prost”, a povestit Sile Cămătaru.

”Cămătarii” poate fi urmărit în fiecare luni de la 23:30 pe Pro TV. Serialul este disponibil și pe VOYO.

 

