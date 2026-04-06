Dovada că eliminatul Ceanu Zheng a lăsat-o pe Bianca Giurcanu să câștige și să se salveze azi-noapte, la Survivor

Duelul dintre Bianca Giurcanu și Ceanu Zheng, din ediția 39 a competiției Survivor România, a stârnit numeroase discuții în rândul publicului, mai ales după ce imaginile din timpul probei au părut să indice că eliminatul serii ar fi ales să o lase pe tânără să câștige.

Confruntarea a avut loc în contextul în care Marian Godină și Cristian Boureanu au beneficiat de imunitate la Consiliul Tribal, iar Faimoșii au decis ca Bianca să fie cea trimisă la duel pentru a-și apăra locul în Republica Dominicană.

Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor

Situația a devenit și mai tensionată după ce câștigătorul colanului de imunitate personală l-a nominalizat pe Ceanu pentru duel, transformând proba într-un moment dificil pentru echipa roșie.

Ambii concurenți au intrat pe traseu cu determinare, însă doar unul avea să rămână în competiție. Bianca a reușit să finalizeze proba în timpul cerut, ceea ce i-a asigurat salvarea. În schimb, Ceanu a fost declarat eliminat în ediția difuzată pe 5 aprilie 2026.

La final, acesta a transmis un mesaj emoționant colegilor săi:

„După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat. Am ajuns să ne înțelegem foarte bine, dar ăsta este Survivor! Sper din toată inima să fie bine la ei de acum încolo! Ne vedem acasă cu cel mai mare drag! Să aveți grijă de voi și să nu vă fie foame!”

Dovada că Ceanu a lăsat-o pe Bianca Giurcanu să câștige și să se salveze

Totuși, imaginile din timpul duelului au ridicat semne de întrebare. În momentul finalizării probei, Ceanu pare să fi aruncat intenționat cu 20-30 de centimetri mai jos, lovindu-și propriul zid în loc să țintească blocurile Biancăi.

Această secvență, a alimentat speculațiile conform cărora el ar fi ales deliberat să piardă pentru a-i permite Biancăi să continue competiția.

Reacțiile telespectatorilor nu au întârziat să apară, mulți dintre ei remarcând același detaliu. Comentariile postate pe pagina oficială de Facebook a emisiunii au fost numeroase și directe:

„Lăsați vrăjeala. Ceanu a fost un concurent slab, iar non-combatul din seara asta cu Bianca arată doar că ea e și mai slabă. El trebuia să plece acasă mai demult, Bianca e la fel de praf ca Patricia și merită să iasă amândouă din concurs cât mai repede”.

Un alt telespectator a scris:

„S-a lăsat chinezul dar mult mai bine ca a ramas Bianca. Ceanu era bătaia clară a lui Lucian si Alberto”.

Au existat și opinii care au interpretat gestul ca pe un act de loialitate:

„Păi e onorabil să ieși ‘cedând locul unui prieten’, aşa cum a afirmat, decât să iasă la duelul următor cu Boureanu”.

Alții au fost mult mai critici:

„Ceanu, un puturos, care nu s-a dezmințit până la capăt. Nesportiv, a lasat-o pe leşinată să câștige”.

Iar concluzia multora a fost rezumată într-un singur comentariu:

„S-a văzut clar că Ceanu a lăsat-o pe Bianca să câștige”.

CITEŞTE ŞI: Câte zeci de mii de euro a primit eliminatul Ceanu Zheng, de la Antena 1, pentru cele 13 săptămâni la Survivor

Accidentare horror la Survivor! ”Războinicii” au început să plângă când au văzut ce a pățit ”faimoasa”