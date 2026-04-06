Washingtonul, în alertă după ce s-au tras focuri de armă lângă Casa Albă. Donald Trump era în clădire

Momente de tensiune au avut loc la Washington după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu focuri de armă trase în apropierea Casei Albe.

Incidentul s-a produs în timp ce președintele Donald Trump se afla în clădire, ceea ce a determinat declanșarea imediată a unui protocol extins de securitate. Suspectul nu a fost încă identificat sau reținut.

Washingtonul, în alertă după ce s-au tras focuri de armă lângă Casa Albă

Evenimentul s-a petrecut în parcul Lafayette, situat chiar în fața reședinței prezidențiale. Alarma a fost transmisă la scurt timp după miezul nopții, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid în zonă. Forțele de ordine au verificat atât perimetrul parcului, cât și străzile din apropiere.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Serviciul Secret, nu există persoane rănite în urma incidentului. Deși situația a fost tratată cu maximă seriozitate, activitatea de la Casa Albă nu a fost întreruptă, fiind menținut „un nivel sporit de securitate”.

Donald Trump era în clădire

Ancheta deschisă imediat după producerea incidentului a dus la restricționarea temporară a traficului în zonă. Ulterior, circulația a fost reluată. Reprezentanții Serviciului Secret au transmis că situația rămâne sub monitorizare, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Președintele Trump a rămas în capitală în acest weekend, renunțând la deplasarea obișnuită către Florida. Într-un mesaj public, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a afirmat că Trump „a lucrat fără oprire la Casa Albă și în Biroul Oval” în aceste zile de Paște.

Liderul american urmează să găzduiască și o cină de familie cu ocazia sărbătorilor pascale. Incidentul se înscrie într-un context în care nivelul de alertă în capitală a crescut în ultimele luni, pe fondul unor amenințări sporite și al intensificării măsurilor de securitate.

