Pescobar, prima reacție după ce a semnat cu Pro TV. Mesaj ironic după ce a fost refuzat la Imperiul Leilor

Prima reacție a lui Pescobar după ce a fost ales prezentator la PRO TV! I-a taxat dur pe cei de la „Imperiul Leilor”
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Pescobar a avut prima reacție după ce s-a aflat că va prezenta noul show „Pe muchie de cuțit”, de la PRO TV. Patronul de la Taverna Racilor a profitat de moment pentru a le transmite o „înțepătură” celor de la „Imperiul Leilor”, care, în urmă cu ceva timp, nu au crezut în potențialul lui.

Paul Nicolau a punctat imediat ironia situației. După ce a fost refuzat la „Imperiul Leilor”, antreprenorul a ajuns acum chiar în postura de prezentator al unui show dedicat problemelor din HoReCa. Milionarul le-a dat replica celor care l-au pus la zid și n-au crezut nicio clipă că va ajunge să-și transforme ambiția într-un imperiu în HoReCa.

„Voi vă dați seama ce tare ar fi să ajung din refuzat la „Imperiul Leilor” să fiu unul dintre Lei? Aș fi, cred, primul din istorie. Ar fi mișto, nu? Mi-ar plăcea și mie, dar cred că și vouă, cred că și celor de la PRO TV. Ce tare ar fi… Din refuzat să devin Leu. Vedeți voi cât de tare e viața asta, atâta timp cât nu te lași? LOVE”, a spus Pescobar pe Instagram.

Pescobar a semnat cu PRO TV

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a semnat cu PRO TV și va prezenta „Pe muchie de cuțit”. De această dată, antreprenorul nu va veni în fața camerelor pentru a-și prezenta propria afacere, ci va intra în restaurante care se confruntă cu probleme și va încerca să găsească soluții.

Prima reacție a lui Pescobar după ce a fost ales prezentator la PRO TV! I-a taxat dur pe cei de la „Imperiul Leilor”

Prima reacție a lui Pescobar după ce a fost ales prezentator la PRO TV! I-a taxat dur pe cei de la „Imperiul Leilor”

Show-ul va scoate la iveală dificultățile din spatele afacerilor din HoReCa: probleme de organizare, conflicte între angajați și patroni, dar și situații care pot pune în pericol viitorul unui restaurant. Pescobar va analiza fiecare caz împreună cu oamenii implicați și va încerca să găsească variante prin care afacerile respective să poată fi repuse pe picioare.

„O să fie direct”

„Pe muchie de cuțit” este adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, cunoscut prin intervențiile lui Gordon Ramsay în restaurante aflate în dificultate. Paul Nicolau a spus că experiența sa din HoReCa îl ajută să înțeleagă foarte bine presiunile care vin la pachet cu o astfel de afacere și promite că lucrurile vor fi discutate fără ocolișuri.

„În HoReCa, ştiu cât de uşor e să construieşti ceva cu pasiune şi cât de greu e să-l ţii în picioare când lucrurile încep să meargă prost. În «Pe muchie de cuţit», intrăm în restaurante cu probleme reale şi spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluţii şi să le dăm o şansă la un nou început. O să fie direct, autentic şi, cu siguranţă, nu o să fie linişte în bucătărie”, a spus Paul Nicolau pentru Pro TV.

În formatul original, Gordon Ramsay analizează restaurantul, gustă preparatele, urmărește activitatea din bucătărie, discută cu angajații și patronii și identifică problemele care afectează afacerea. Acum, aceeași misiune va fi preluată în România de Pescobar.

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