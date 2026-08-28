Magicianul Robert Tudor a fost la un pas de moarte: „Au sărit după mine să mă scoată repede”

Magicianul Robert Tudor a fost la un pas de moarte
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O apariție care trebuia să fie spectaculoasă s-a transformat într-un moment extrem de periculos în cadrul show-ului „Splash!”. Magicianul Robert Tudor a încercat să iasă în evidență printr-o săritură neobișnuită, însă ceea ce trebuia să fie un moment amuzant și memorabil s-a transformat într-o situație în care viața lui a fost pusă în pericol.

Participantul a ales să sară în apă îmbrăcat într-un costum de dinozaur, convins că apariția neobișnuită îl va ajuta să atragă atenția și să se remarce în competiție. Pentru el, provocarea era cu atât mai mare cu cât nu mai făcuse niciodată o săritură de la o asemenea înălțime.

Magicianul Robert Tudor a fost la un pas de moarte

Costumul avea însă o particularitate care a transformat întreaga experiență într-un adevărat coșmar. Fiind confecționat dintr-un material textil și având în interior aer, echipamentul părea, înainte de săritură, că nu ar trebui să reprezinte un pericol. Concurentul a mizat tocmai pe faptul că aerul din interiorul costumului îi va permite să rămână în siguranță după contactul cu apa.

În momentul în care a intrat în apă, costumul nu a rezistat impactului și s-a deteriorat. Materialul s-a spart, iar aerul din interior s-a pierdut. Concurentul s-a trezit astfel într-o situație extrem de dificilă, în condițiile în care echipamentul voluminos îi putea îngreuna mișcările și îi putea pune probleme serioase în încercarea de a reveni la suprafață.

Mai mult, costumul era prevăzut și cu baterii, ceea ce a complicat și mai mult situația. Prezența unor componente electrice într-un echipament care urma să intre în contact direct cu apa reprezenta un alt element de risc, iar întregul moment putea avea urmări grave.

„Deci ideea e că înăuntru aveai aer. Și zic: sari în apă și aerul rămâne în interior. Și tu ai aer. Da, păi normal, nu? Doar că ăla e din pânză. Și, când am sărit, în momentul impactului cu apa, s-a spart costumul. Și mi-a venit costumul, eram la fund, mi-a venit așa. Păi nu mai aveam aer.

Oamenii de acolo nu știau ce se întâmplă. Păi au sărit după mine să mă scoată repede. Au tăiat la montaj.”, a spus magicianul Robert Tudor.

Cei aflați în zona bazinului și echipa de intervenție nu au știut inițial exact ce se întâmplă. Situația a devenit însă rapid evidentă, iar oamenii din apropiere au reacționat imediat. Mai multe persoane au sărit în apă pentru a-l ajuta pe concurent și pentru a-l scoate cât mai repede din situația periculoasă în care ajunsese.

Momentul a fost ulterior scurtat la montaj, astfel încât telespectatorii nu au putut vedea în întregime ceea ce s-a întâmplat în apă. În spatele imaginilor difuzate s-a aflat însă o situație mult mai tensionată decât ar fi putut părea inițial.

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