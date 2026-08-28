Ce trebuie să faci pe 29 august și ce este interzis. Tradițiile de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Ce trebuie să faci pe 29 august și ce este interzis. Tradițiile de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul, sursa- CANCAN.RO
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Data de 29 august are o însemnătate aparte în calendarul creștin-ortodox. În această zi este prăznuită Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre sărbătorile importante de la finalul lunii august și, totodată, ultima mare sărbătoare din anul bisericesc. Noul an bisericesc începe la 1 septembrie, astfel că ziua de 29 august marchează una dintre cele mai importante zile de rugăciune și reculegere de la sfârșitul anului liturgic.

Sărbătoarea amintește de martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a avut un rol esențial în pregătirea oamenilor pentru venirea lui Iisus Hristos. Potrivit tradiției creștine, prorocul a fost întemnițat din cauza mustrărilor adresate regelui Irod Antipa, iar ulterior a fost condamnat la moarte.

De ce este zi de post pe 29 august

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este asociată cu o zi de post și rugăciune. În tradiția populară, aceasta este comparată cu Vinerea Mare, prin prisma caracterului profund sobru al momentului comemorat.

Credincioșii sunt îndemnați să întâmpine această zi cu liniște sufletească, rugăciune și cumpătare. Postul reprezintă una dintre formele prin care oamenii își exprimă respectul față de jertfa Sfântului Ioan și își îndreaptă atenția către viața spirituală.

În această zi sunt evitate petrecerile, excesele și activitățile asociate cu distracția. Pentru cei care respectă rânduielile religioase, 29 august este un moment potrivit pentru rugăciune, participarea la slujbă și fapte bune.

Ce este considerat interzis în tradiția populară

De-a lungul timpului, sărbătoarea a fost însoțită și de numeroase obiceiuri și superstiții. Unele dintre acestea provin din tradiția populară și nu trebuie confundate cu rânduielile oficiale ale Bisericii.

Una dintre cele mai cunoscute credințe este aceea că, în această zi, oamenii ar trebui să evite folosirea obiectelor sau alimentelor care amintesc de forma capului ori de sângele vărsat în urma martiriului Sfântului Ioan. În anumite zone, credincioșii evită tăierea alimentelor cu cuțitul și preferă să rupă pâinea sau fructele cu mâna.

De asemenea, există tradiția potrivit căreia nu este bine să se consume vin roșu sau anumite alimente de culoare roșie, acestea fiind asociate simbolic cu sângele. În unele regiuni ale țării, sunt evitate alimente precum pepenele roșu sau roșiile.

O altă credință populară spune că în ziua de 29 august nu este indicat să se mănânce din vase rotunde, deoarece forma acestora ar putea aminti de capul Sfântului Ioan Botezătorul. Aceste obiceiuri diferă însă de la o zonă la alta și fac parte din folclorul românesc.

În ceea ce privește munca, tradiția recomandă ca ziua să fie petrecută în liniște și să fie evitate activitățile care nu sunt urgente. Accentul este pus pe rugăciune, reculegere și ajutorarea celor aflați în nevoie.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre figurile centrale ale creștinismului. Potrivit Evangheliilor, acesta a fost fiul preotului Zaharia și al Elisabetei și s-a născut cu aproximativ șase luni înaintea lui Iisus Hristos.

Nașterea sa a fost vestită de Arhanghelul Gavriil. Tatăl său, Zaharia, a primit vestea cu neîncredere și, drept urmare, a rămas fără glas pentru o perioadă. După nașterea copilului, acesta a primit numele Ioan.
Ajuns la maturitate, Ioan Botezătorul a început să predice pocăința și să îi îndemne pe oameni să își schimbe viața. El a devenit cunoscut drept cel care a pregătit calea pentru venirea Mântuitorului și este considerat ultimul mare profet al Vechiului Testament și Înaintemergătorul lui Hristos.

Sfântul Ioan este cunoscut și pentru faptul că L-a botezat pe Iisus în râul Iordan. Predicile sale au fost însă incomode pentru autoritățile vremii, mai ales după ce l-a criticat pe Irod Antipa pentru relația sa cu Irodiada, soția fratelui său.

Potrivit relatării biblice, în timpul unui ospăț organizat de Irod, fiica Irodiadei a dansat în fața regelui și a invitaților. Impresionat, Irod i-a promis că îi va oferi orice va cere. La îndemnul mamei sale, tânăra a cerut capul lui Ioan Botezătorul.

Regele și-a respectat promisiunea, iar Sfântul Ioan a fost decapitat în închisoare. Capul său a fost adus pe un platou, iar episodul a rămas în istoria creștinismului drept unul dintre cele mai cunoscute exemple.

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