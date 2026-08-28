Tavi Clonda, schimbare de look! Cum a reacționat Gabriela Cristea când l-a văzut: „Semeni cu ăla”

Tavi Clonda, schimbare de look
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La final de vară, Tavi Clonda a decis că este momentul să facă o schimbare de look. Cum ziua lui de naștere se apropie, și-a dorit o frizură nouă, așa că s-a lăsat pe mâna specialistului. Mai mult, acesta și-a dorit să își surprindă și soția, iar reacția Gabrielei Cristea a spus totul. Cum arată acum Tavi Clonda?

Tavi Clonda a simțit nevoia de ceva nou în viața lui, așa că a ales să facă o schimbare de look. Deși a avut puține emoții atunci când s-a lăsat pe mâna specialistului, artistul a fost mulțumit de rezultat. Imediat ce a ieșit din salon s-a grăbit acasă să le arate rezultatul și fetițelor lui, dar cel mai important, Gabrielei Cristea.

„Am făcut-o și pe asta. Mă duc la fete să le arăt”, a spus Tavi Clonda.

Tavi Clonda, schimbare de look

Atunci când a ajuns acasă, Tavi Clonda a fost întâmpinat cu entuziasm, iar fetițele lui au fost primele care au văzut schimbarea. Acesta a renunțat la frizura lui clasică și s-a tuns scurt. Ei bine, noul look a fost pe placul micuțelor, care au reacționat în cor.

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„Tati arăți foarte bine. Ce tare!”, au spus cele două, la unison.

Tavi Clonda, look nou /Foto: Facebook

În ceea ce o privește pe Gabriela Cristea, și aceasta s-a arătat plăcut surprinsă de noua freză a soțului său. Și-a complimentat din plin partenerul și a concluzionat că schimbarea este una bună.

„Semeni cu ăla din Prison Break. Ești frumos. E foarte modernă freza asta așa. Trebuia să te tunzi așa la începutul verii. E o schimbare bună”, a spus și Gabriela Cristea.

Deși a avut parte de reacții pozitive, Tavi Clonda nu a scăpat de emoții. Se pare că mama lui o să fie „judecătorul” final. Aceasta este exigentă, iar părerea ei contează mult pentru artist.

„Acum chiar că mi-am surprins fetele. Așa am simțit. Gabriela a rămas cu gura căscată, vedeți reacția ei, iar fetelor le-a plăcut. Voi ce părere aveți? Fiți blânzi. Urmează să văd ce zice și mama care e foarte exigentă”, a mai spus Tavi Clonda.

De asemenea, și fanii din mediul online l-au complimentat pe soțul Gabrielei Cristea, toți fiind de acord că noua freză îl prinde mult mai bine și îl întinerește.

 

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Foto: Facebook

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