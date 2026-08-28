Iarnă cum nu a mai fost în Europa. Facturile la energie ar putea exploda

Iarnă cum nu a mai fost în Europa. Facturile la energie ar putea exploda
Iarna / Sursa foto: Pexels
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Europa riscă să intre în iarnă cu un nivel insuficient al rezervelor de gaze, în condițiile în care ritmul de refacere a stocurilor rămâne în urma valorilor normale. Depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 63%, cu aproape 18 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani pentru această perioadă.

Dezechilibrul de pe piață este alimentat în principal de diminuarea livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu. Transporturile au fost afectate de problemele apărute în zona Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu energie.

La presiunea exercitată asupra aprovizionării s-a adăugat și cererea ridicată de energie din timpul verii. Temperaturile foarte mari au determinat un consum mai mare pentru răcire. În același timp, producția de electricitate din surse nucleare și eoliene a fost mai slabă decât în mod obișnuit.

Efectele se resimt deja pe piața europeană. Cotația gazului pentru hub-ul TTF, principalul reper al prețurilor de gaze din Europa, a trecut marți de pragul de 68 de euro/MWh. Astfel, a atins cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul lui 2023.

Un scenariu de iarnă dificilă ar putea schimba complet prețurile

Perspectivele pentru lunile următoare depind în mare măsură de temperaturile din sezonul rece și de evoluția livrărilor internaționale. Morningstar estimează că, în cazul unei ierni reci concomitent cu persistența dificultăților de aprovizionare, prețul gazelor ar putea urca într-un interval de 90-120 de euro/MWh.

Și Goldman Sachs avertizează asupra unui posibil nou puseu de prețuri. Potrivit estimărilor sale, piața europeană ar putea avea nevoie de cotații de peste 100 de euro/MWh pentru a atrage volume suficiente de GNL american, în condițiile concurenței pentru aceste transporturi cu cumpărătorii asiatici.

Un factor decisiv îl reprezintă situația din Strâmtoarea Ormuz. O revenire a fluxurilor de gaze lichefiate din Orientul Mijlociu ar putea reduce presiunea asupra pieței europene. În schimb, dacă exporturile nu vor reveni la niveluri ridicate înainte de venirea iernii, costurile de aprovizionare ar putea crește considerabil.

Într-un scenariu sever, industria europeană ar putea fi nevoită să își reducă utilizarea gazelor. Asta pentru a evita apariția unor deficite pe piață.

Dependența de GNL american va deveni tot mai importantă

Problemele actuale apar într-un moment în care Europa trebuie să își reducă și mai mult dependența de gazele rusești. Interdicția totală privind importurile de GNL din Rusia este programată să intre în vigoare la începutul anului 2027. Asta va restrânge și mai mult sursele disponibile pentru aprovizionarea continentului.

Morningstar estimează că, dacă actualele condiții de piață se mențin, Europa ar putea avea nevoie de aproximativ 64 de miliarde de metri cubi de GNL provenit din Statele Unite. Cantitatea ar reprezenta aproximativ 77% din volumul total exportat de SUA.

Astfel, evoluția prețurilor în această iarnă va depinde nu doar de vreme și de nivelul rezervelor europene, ci și de capacitatea continentului de a atrage suficiente livrări de GNL într-o piață globală în care Europa concurează direct cu Asia.

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