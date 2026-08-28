De ce a fost scos Cristiano Ronaldo de pe teren la pauză. Ange Postecoglou și-a motivat decizia

De ce a fost scos Cristiano Ronaldo de pe teren la pauză. Ange Postecoglou și-a motivat decizia
Ange Postecoglou a explicat de ce l-a scos pe Cristiano Ronaldo de pe teren. Sursa foto: Profimedia
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În meciul de marți seară, disputat de Al-Nassr în Saudi Pro League, Ange Postecoglou a decis să-l scoată de pe teren pe Cristiano Ronaldo. Al-Nassr era condusă cu 2-0 și rămăsese deja în zece oameni, dar antrenorul echipei a luat o decizie care i-a surprins pe mulți. Află detalii!

De ce a fost scos Cristiano Ronaldo de pe teren

Antrenorul clubului Al-Nassr a decis ca Ronaldo să stea pe bancă în a doua repriză a meciului cu Al-Ettifaq, moment în care echipa a făcut o revenire uimitoare. Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist, care, după finalul meciului, nu a sărbătorit alături de coechipierii lui și de fanii din tribune.

Al-Nassr a urcat pe primul loc în clasamentul din Saudi Pro League, iar CR7 a fost frustrat și nu s-a bucurat. Era primul său meci ca titular în nou sezon și faptul că a fost scos de pe teren nu i-a căzut deloc bine. Era primul său meci după Cupa Mondială 2026 și după nunta sa, iar cel mai probabil voia să facă spectacol.

La pauză, Cristiano Ronaldo a fost înlocuit de mijlocașul Abdullah Al-Khaibari. În acel moment, echipa sa era condusă cu 2-0 și juca deja cu un fotbalist în minus.

Cristiano Ronaldo, furios la pauză

Pentru că nu i-a picat bine decizia antrenorului, CR7 a mers direct spre tunel și nici nu a reapărut pe teren când toți colegii săi s-au adunat în fața suporterilor, după fluierul final al partidei.

La câteva zile de la meci, antrenorul Ange Postecoglou a explicat de ce a luat decizia de a-l scoate pe Cristiano Ronaldo de pe teren la pauză.

„Când am făcut schimbările, inclusiv scoaterea lui Ronaldo, am crezut că jucătorii introduși pot avea un impact. Am venit aici pentru a-i ajuta pe jucători, așa că, după cum am spus, sunt mândru de ei, deoarece fiecare rezervă a avut o contribuție pozitivă”, a declarat Postecoglou după meci, potrivit tuko.co.ke.

Decizia antrenorului a fost una benefică pentru Al-Nassr, mai ales după ce portarul Bento fusese eliminat încă din minutul 12. Echipa lui CR7 a reușit să marcheze 3 goluri în doar 17 minute și a obținut victoria, cu scorul 3-2.


Victoria a menținut-o pe Al-Nassr cu punctaj maxim la începutul sezonului, trei victorii din tot atâtea meciuri propulsând-o în fruntea clasamentului din Saudi Pro League. Este singura echipă care nu a pierdut niciun punct.

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