Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au oficializat relația după aproape un deceniu împreună. Cei doi s-au căsătorit pe 11 august, în Portugalia, într-o ceremonie discretă, iar înainte de marele pas au semnat și un acord prenupțial. Documentul stabilește, printre altele, modul în care sunt tratate bunurile celor doi.

După ce și-au anunțat căsătoria prin intermediul unei fotografii în care și-au arătat verighetele, au apărut informații despre contractul semnat înainte de cununie. Potrivit publicației portugheze Jornal de Noticias, acordul prevede separarea bunurilor. Informația a atras atenția, mai ales în contextul în care Ronaldo și Georgina sunt împreună de aproximativ zece ani și au construit, în această perioadă, averi importante. Specialiștii în dreptul familiei consideră însă că un astfel de document nu trebuie interpretat automat ca un semn de neîncredere între parteneri.

Avocata Rhianna Manani explică faptul că separarea patrimoniilor poate fi o decizie pragmatică pentru un cuplu în care ambii parteneri au acumulat proprietăți și bunuri înainte de căsătorie.

„Nu este vorba neapărat despre lipsă de încredere”, a explicat specialista.

Mai mult, cei doi nu și-au schimbat numele de familie după căsătorie, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.

Cum a avut loc nunta celor doi

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii private desfășurate în Cascais, în apropiere de Lisabona. La eveniment au participat și cei cinci copii ai cuplului. Printre martori s-au numărat Ivana Rodriguez, sora Georginei, și Miguel Jose, unul dintre apropiații celebrului fotbalist.

Potrivit specialistei, momentul încheierii unui acord prenupțial este important, iar acesta ar trebui, în mod ideal, stabilit înaintea ceremoniei. Pentru cuplurile care sunt deja căsătorite există și posibilitatea încheierii unui acord postnupțial. În unele țări, precum Anglia și Țara Galilor, contractele prenupțiale nu au caracter automat obligatoriu în fața instanțelor, însă pot avea o greutate importantă în cazul unui eventual divorț, dacă sunt întocmite corespunzător.

Cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în 2016, într-un magazin Gucci din Madrid, unde Georgina lucra la acea vreme. În serialul Netflix „I Am Georgina”, aceasta a povestit că o colegă i-a cerut să rămână peste program, deoarece urma să ajungă un client important. Cristiano Ronaldo a venit atunci în magazin împreună cu fiul său, Cristiano Jr., și câțiva prieteni. Georgina a recunoscut că a fost impresionată de fotbalist încă de la prima întâlnire, descriindu-l ca fiind foarte chipeș și înalt. La rândul său, Ronaldo a mărturisit că a fost atras de personalitatea ei și că a considerat-o o persoană matură și interesantă.

Cei doi s-au apropiat treptat, iar în 2017 au avut una dintre primele apariții publice importante împreună, la FIFA Football Awards. După aproape zece ani de relație, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au făcut în cele din urmă pasul cel mare și au devenit soț și soție.

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