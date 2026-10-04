Cum a ajuns Irina Fodor să prezinte Asia Express și Chefi la Cuțite! Nu a fost alegerea Monei Segall: „El a propus-o”

De o bună perioadă de timp, Irina Fodor este în fruntea unora dintre cele mai de succes emisiuni de la Antena 1. După retragerea Ginei Pistol, aceasta prezintă atât Asia Express, cât și Chefi la Cuțite. Publicul a plăcut-o rapid, așa că soția lui Răzvan Fodor se află de ani buni la cârma celor două emisiuni. Recent, Mona Segall, producătoarea show-urilor, a vorbit despre relația pe care o are cu Irina Fodor și a mărturisit că nu ea a fost cea care a ales-o.

După ce Gina Pistol a întrerupt colaborarea cu Antena 1 pentru a se ocupa îndeaproape de fetița sa, Irina Fodor a fost cea care i-a luat locul. Mutarea a fost una de succes, iar publicul a plăcut-o imediat. Însă, deși mulți credeau că Mona Segall a fost cea care a ales-o pe noua prezentatoare, se pare că nu este așa.

Recent, producătoarea celor două emisiuni a mărturisit că Irina Fodor a fost propusă, de fapt, de Cătălin Prini, un membru important al echipei de casting. Astfel, soția lui Răzvan Fodor a fost chemată la casting, iar după prima probă pe care a dat-o și Mona Segall a fost convinsă că ea este alegerea potrivită.

„Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall, potrivit libertatea.ro.

Mona Segall, despre Irina Fodor

Irina Fodor a preluat rolul de prezentatoare Asia Express începând cu sezonul 4 (Drumul Împăraților), difuzat în anul 2021. La Chefi la Cuțite a debutat în același an, înlocuind-o temporar pe Gina Pistol în sezonul 9, iar ulterior a preluat definitiv cârma emisiunii din sezonul 12.

Astfel, Mona Segall și Irina Fodor lucrează deja de ani de zile împreună, iar producătoarea are numai cuvinte de laudă la adresa sa. Potrivit spuselor acesteia, prezentatoarea este un om foarte inteligent, optimist și calm, alături de care este foarte ușor să lucrezi.

„Pentru că ea așa este: un om de echipă, foarte calm, pozitiv, prietenos, modest și foarte inteligent. Suntem o familie, petrecem două luni jumătate, de zece ani aproape, împreună și zi de zi mai mult decât cu familia noastră câteodată și atunci suntem o familie”, a mai spus Mona Segall.

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