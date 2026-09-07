Ce i-a făcut o cămilă Irinei Fodor în timpul filmărilor pentru Asia Express. Prezentatoarea s-a temut: „Din 6 în 6 secunde”

Noul sezon Asia Express a început, iar concurenții au pornit deja în aventura care îi va purta din Uzbekistan până în China. Însă provocările nu au fost rezervate doar echipelor aflate în competiție. Și Irina Fodor a avut parte de peripeții în timpul filmărilor, iar una dintre cele mai neașteptate situații a avut în prim-plan o cămilă care nu s-a lăsat deloc impresionată de camerele de filmat.

Primul episod al noului sezon a fost difuzat duminică, 6 septembrie, iar concurenții au pornit într-o aventură care îi va purta din Uzbekistan până în China. Ca și în sezoanele precedente, aceștia trebuie să se descurce cu resurse minime și să își folosească ingeniozitatea pentru a găsi transport, cazare și mâncare. Fiecare echipă are la dispoziție doar un euro pe zi, bani oferiți de Irina Fodor.

Ce a spus Irina Fodor despre filmările pentru Asia Express

Filmările nu au fost lipsite de momente dificile nici pentru prezentatoare. În Uzbekistan, aceasta a avut de-a face cu o cămilă care ar fi trebuit să îi fie parteneră de cadru, însă animalul nu a fost tocmai cooperant.

În timp ce încerca să își filmeze introducerea, Irina Fodor trebuia să fie atentă nu doar la ceea ce avea de spus, ci și la reacțiile cămilei, care a încercat în repetate rânduri să o scuipe. Situația a transformat filmarea într-o adevărată provocare pentru prezentatoare.

Experiența a fost, în același timp, amuzantă și plină de adrenalină, mai ales că Irina Fodor nu voia să ajungă „victima” unei cămile chiar în fața camerelor.

„În Uzbekistan, peripețiile au fost cu animale, în China au fost cu tehnologia. În Uzbekistan am avut de furcă… un animăluț care trebuia să-mi fie coleg de cadru la bine și la greu, adică o cămilă. În loc să stea cuminte și să facă un cadru frumos pentru un intro magistral așa cum trebuie la Asia Express, își făcea de lucru și voia să mă scuipe din 6 în 6 secunde. Se supăra pe mine. Cu asta s-a ocupat ea, a crezut că ăsta e rolul ei în cadru. A fost și amuzant, dar a fost și un pic de adrenalină. Chiar nu aveam de gând să mă las scuipată de o cămilă. Eram foarte atentă să spun intro-ul, dar să și număr în minte cele 5 secunde până când urma să scuipe. Am scăpat curată, mirosind a balsam și nu a altceva”, a povestit Irina Fodor pentru Libertatea.

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