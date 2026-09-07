Ce i-a făcut o cămilă Irinei Fodor în timpul filmărilor pentru Asia Express. Prezentatoarea s-a temut: „Din 6 în 6 secunde”

Ce i-a făcut o cămilă Irinei Fodor în timpul filmărilor pentru Asia Express. Prezentatoarea s-a temut: „Din 6 în 6 secunde”
Galerie Foto 4
Ce dificultăți a avut Irina Fodor în timpul filmărilor pentru Asia Express / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Noul sezon Asia Express a început, iar concurenții au pornit deja în aventura care îi va purta din Uzbekistan până în China. Însă provocările nu au fost rezervate doar echipelor aflate în competiție. Și Irina Fodor a avut parte de peripeții în timpul filmărilor, iar una dintre cele mai neașteptate situații a avut în prim-plan o cămilă care nu s-a lăsat deloc impresionată de camerele de filmat.

Primul episod al noului sezon a fost difuzat duminică, 6 septembrie, iar concurenții au pornit într-o aventură care îi va purta din Uzbekistan până în China. Ca și în sezoanele precedente, aceștia trebuie să se descurce cu resurse minime și să își folosească ingeniozitatea pentru a găsi transport, cazare și mâncare. Fiecare echipă are la dispoziție doar un euro pe zi, bani oferiți de Irina Fodor.

Sursa foto: Social media

Ce a spus Irina Fodor despre filmările pentru Asia Express

Filmările nu au fost lipsite de momente dificile nici pentru prezentatoare. În Uzbekistan, aceasta a avut de-a face cu o cămilă care ar fi trebuit să îi fie parteneră de cadru, însă animalul nu a fost tocmai cooperant.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
4 poze

În timp ce încerca să își filmeze introducerea, Irina Fodor trebuia să fie atentă nu doar la ceea ce avea de spus, ci și la reacțiile cămilei, care a încercat în repetate rânduri să o scuipe. Situația a transformat filmarea într-o adevărată provocare pentru prezentatoare.

Experiența a fost, în același timp, amuzantă și plină de adrenalină, mai ales că Irina Fodor nu voia să ajungă „victima” unei cămile chiar în fața camerelor.

„În Uzbekistan, peripețiile au fost cu animale, în China au fost cu tehnologia. În Uzbekistan am avut de furcă… un animăluț care trebuia să-mi fie coleg de cadru la bine și la greu, adică o cămilă. În loc să stea cuminte și să facă un cadru frumos pentru un intro magistral așa cum trebuie la Asia Express, își făcea de lucru și voia să mă scuipe din 6 în 6 secunde. Se supăra pe mine. Cu asta s-a ocupat ea, a crezut că ăsta e rolul ei în cadru. A fost și amuzant, dar a fost și un pic de adrenalină. Chiar nu aveam de gând să mă las scuipată de o cămilă. Eram foarte atentă să spun intro-ul, dar să și număr în minte cele 5 secunde până când urma să scuipe. Am scăpat curată, mirosind a balsam și nu a altceva”, a povestit Irina Fodor pentru Libertatea.

CITEȘTE ȘI: Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu? A spus tot la Asia Express 2026, de la Antena 1

Afecțiunea medicală care îi dă bătăi de cap lui Maurice Munteanu la Asia Express: „M-a luat salvarea de șase ori”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Armina, decizie drastică după valul de hate primit. Unde a dat fuga soția lui Maluma de la Insula Iubirii
Armina, decizie drastică după valul de hate primit. Unde a dat fuga soția lui Maluma de la Insula Iubirii
Dovada clară că Marcel este controlat de Armina! Ce a spus când credea ca microfoanele sunt oprite
Dovada clară că Marcel este controlat de Armina! Ce a spus când credea ca microfoanele sunt oprite
De ce Alina Pușcău nu se tratează de cancer în România: „Sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat”
De ce Alina Pușcău nu se tratează de cancer în România: „Sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat”
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Mediafax
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Ștefan Popescu – Ce înseamnă victoria AFD pentru Germania și care va fi impactul pentru curentele suveraniste din Europa, inclusiv din România
Gandul.ro
Ștefan Popescu – Ce înseamnă victoria AFD pentru Germania și care va fi impactul pentru curentele suveraniste din Europa, inclusiv din România
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Adevarul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
Digi24
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Mediafax
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Cine este Frankie de la „Insula Iubirii” 2026! Cu ce se ocupă, de fapt, tânăra care i-a zăpăcit pe toți?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Frankie de la „Insula Iubirii” 2026! Cu ce se ocupă, de fapt, tânăra care i-a zăpăcit pe toți?
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Azi sună iar clopoțelul! Amintirile din comunism ale Marinei Almășan: „Am fost generația Made in China”
Click.ro
Azi sună iar clopoțelul! Amintirile din comunism ale Marinei Almășan: „Am fost generația Made in China”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Ștefan Popescu – Ce înseamnă victoria AFD pentru Germania și care va fi impactul pentru curentele suveraniste din Europa, inclusiv din România
Gandul.ro
Ștefan Popescu – Ce înseamnă victoria AFD pentru Germania și care va fi impactul pentru curentele suveraniste din Europa, inclusiv din România
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.