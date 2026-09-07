De ce Alina Pușcău nu se tratează de cancer în România: „Sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat”

De ce Alina Pușcău nu se tratează de cancer în România: „Sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat”
Alina Pușcău / Sursa foto: Social media
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Alina Pușcău a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa și a povestit cum a primit mama ei vestea că a fost diagnosticată cu cancer. Vedeta a dezvăluit că reacția femeii a fost cu atât mai puternică cu cât aceasta se confruntă, la rândul său, cu probleme de sănătate. Din dorința de a-și feri fiica de alte momente dureroase, mama tinerei a încercat mereu să o protejeze și să-i ofere cât mai mult sprijin.

Înainte de a primi un diagnostic clar, Alina Pușcău i-a mărturisit mamei sale că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Aflată la rândul ei într-o situație delicată, femeia a încercat să-i fie alături fiicei sale și să-i insufle încredere, spunându-i să nu se lase copleșită de teamă până la aflarea rezultatelor.

Sprijin necondiționat într-un moment dificil pentru vedetă

În perioada în care aștepta verdictul medicilor, Alina Pușcău a încercat să rămână optimistă, mai ales datorită sprijinului primit din partea mamei sale. Aceasta i-a transmis să nu se teamă și a sperat până în ultima clipă că investigațiile vor exclude o afecțiune gravă. Din păcate, speranțele celor două nu s-au adeverit. Astfel că, rezultatele au adus un diagnostic dureros pentru vedetă.

Deși familia îi este aproape în această perioadă complicată, Alina Pușcău a preferat să își menajeze mama și să nu o încarce cu detalii despre starea sa. Vedeta spune că se bazează pe echipa medicală care se ocupă de cazul ei. În fața acestei încercări, și-a dat seama că are nevoie să își găsească puterea în propriile resurse.

„I-am spus, dar mi-a spus că e sigură că nu am nimic. Noi încă făceam investigații. Următoarea zi am fost să facă biopsia la unul dintre cei mai buni medici din România.

Când treci prin așa ceva, simți că nu mai ai putere, doar te lasi pe mâna medicilor. Medicul știa cine sunt, pentru că m-a văzut la emisiuni”, a declarat Alina Pușcău, în podcastul Angelei Martini.

Sursa foto: Social media

Alina Pușcău, dezamăgită de experiențele din spitalele românești

Primele investigații medicale ale Alinei Pușcău au avut loc în România. Însă întâlnirea cu unul dintre medicii care s-au ocupat de cazul său nu a fost deloc una plăcută. Atitudinea acestuia a făcut-o să își piardă încrederea și a determinat-o să ia în calcul varianta unui tratament peste hotare. Pe de altă parte, ea și-ar fi dorit să poată urma procedurile medicale în țară.

Ulterior, după confirmarea diagnosticului, vedeta a ales să plece în Statele Unite. Acolo a apelat la specialiști cu reputație în domeniu. Costurile terapiei se ridică la mai mult de jumătate de milion de dolari, o sumă considerabilă. Totuși, Alina Pușcău privește cu optimism perioada care urmează și speră ca tratamentul să îi ofere rezultatele dorite.

„Mi-aș fi dorit să fiu în România, lângă mama mea și lângă familie, dar din cauză că sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat, ca și cum n-aș fi om.

Femeia mi-a zis că oricum aveam dureri de când am venit, nu vorbești așa cum oamenii, nu?”, a declarat Alina Pușcău.

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