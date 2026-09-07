Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend plin la Mamaia: „Mai bine mai târziu decât niciodată”

Andreea Popescu traversează o nouă etapă a vieții, după despărțirea de Rareș Cojoc, alături de care a avut o relație de aproximativ 15 ani. Vedeta pare hotărâtă să se bucure din plin de această perioadă și să experimenteze cât mai multe lucruri noi. După ce și-a lăsat copiii în grija tatălui, influencerița a profitat de începutul lunii septembrie pentru o escapadă la Mamaia, unde s-a distrat alături de Radu Mazăre Jr.

Deși sezonul estival se apropie de final, temperaturile ridicate i-au convins pe cei doi să profite de vremea bună și să petreacă timp pe litoral. Andreea a ajuns în Mamaia chiar în ultimele zile ale verii și pare că nu regretă deloc alegerea făcută.

Andreea Popescu s-a întâlnit pe litoral cu Radu Mazăre Jr.

Într-o discuție cu Radu Mazăre, vedeta a spus că atmosfera de la mare este una excelentă, chiar dacă a ales să ajungă abia la început de septembrie. Pentru ea, perioada de final de sezon a fost ocazia perfectă pentru câteva momente de relaxare și distracție.

Fiul fostului edil al Constanței a publicat și imagini din timpul escapadei, în care apare alături de Andreea Popescu în timp ce se plimbă cu un jetski. Cei doi par să se fi distrat pe cinste, iar aventura nu s-a oprit aici.

Radu Mazăre Jr.: Andreea, cum e în Mamaia? Îți place?

Andreea Popescu: Este superb!

Radu Mazăre Jr.: Chiar așa, la sfârșitul verii?

Andreea Popescu: Exact! Am venit în ultima zi!

Radu Mazăre Jr.: Dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu?

Andreea Popescu: Exact!

Radu Mazăre Jr. i-a pregătit vedetei și o nouă surpriză. După plimbarea pe mare, acesta a anunțat că următorul plan este o ieșire cu yachtul, semn că vacanța de final de vară se anunță una plină de experiențe.

„Am invitat-o pe prietena mea Andreea Cojoc să vedem împreună cum e Mamaia la final de vară: întâi o plimbare cu jetul, apoi direct pe yacht. Și concluzia? E super și în septembrie!”, a scris Radu Mazăre Jr. pe rețelele de socializare.

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