Marcel de la Insula Iubirii a vrut să se tăguiască în Thailanda, dar a scris greșit și s-a tăguit în satul Tailândia. Cum au reacționat fanii când au văzut

Marcel Andrei, unul dintre concurenții care au atras atenția în noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a reușit să stârnească un val de reacții în mediul online, însă de această dată nu prin poveștile despre relația sa, ci printr-o simplă greșeală făcută pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

Cunoscut publicului după participarea ca ispită la Insula iubirii și supranumit „Maluma de România”, Marcel se află din nou în centrul atenției. Concurentul a revenit în Thailanda alături de soția sa, Armina, iar experiența de pe insulă le pune relația sub lupă. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei ani și sunt căsătoriți civil de doi ani. Pentru perioada următoare, aceștia au în plan și cununia religioasă.

Marcel de la Insula Iubirii a vrut să se tăguiască în Thailanda, dar a scris greșit

În timp ce își postează experiența din Thailanda și publică imagini, Marcel a încercat să marcheze pe Facebook destinația în care se află. Numai că, în loc să selecteze Thailanda, concurentul a ajuns să eticheteze o localitate cu un nume foarte asemănător.

Mai exact, Marcel a scris „Tailândia”, însă această denumire nu indică țara asiatică în care se desfășoară filmările. Tailândia este numele unei localități din Brazilia, aflată în statul Pará, în nordul țării. Astfel, încercarea de a face referire la Thailanda s-a transformat într-o gafă pe care urmăritorii săi nu au trecut-o cu vederea.

Greșeala a fost rapid observată de internauți, iar în secțiunea de comentarii au început să apară mesaje din partea celor care au remarcat diferența dintre destinația reală și locul etichetat în postare. Unii dintre urmăritori au ales să facă haz de situație, în timp ce alții au profitat de moment pentru a-l ironiza pe concurent.

„Măcar de ai fi scris corect Thailanda… Basinosul tot basinos”, „Nu ești original la Insula iubirii dai impresia ca ești foarte figurant sau îți e frica de partenera sa nu faci vreun pas greșit….”, „Doamne ce ispita”, au scris internauții.

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