De ce boală secretă suferă Armina. Marcel, soțul ei, a dat-o de gol, imediat cum a ajuns la Insula Iubirii

Marcel a devenit cunoscut publicului pentru rolul de ispită din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”. De această dată, însă, el a revenit în Thailanda într-o ipostază complet diferită. El și soția sa, Armina, au decis să participe împreună la emisiune pentru a-și testa relația și pentru a vedea cât de puternică este legătura dintre ei în fața provocărilor. În plus, tânăra de 27 de ani se confruntă cu probleme de sănătate, iar acest aspect face ca experiența să fie una și mai delicată pentru ei.

De ce boală suferă Armina de la Insula Iubirii

Marcel și Armina au venit la Insula Iubirii sezonul 10 pentru a-și testa relația și a demonstra cât de puternice sunt sentimentele lor. Pentru Armina, trecutul soțului său în cadrul emisiunii reprezintă unul dintre motivele pentru care această experiență vine la pachet cu anumite temeri. Ea este interesată să descopere cum se va comporta Marcel atunci când va fi din nou în preajma femeilor și pus în situații care îi pot testa fidelitatea.

Diferența este că, de această dată, Marcel nu mai este un bărbat singur, ci un soț care trebuie să demonstreze că își respectă relația. Astfel că, încă din primul episod, el a venit cu o altă atitudine față de cum este cunoscut publicului: mai „chulo”.

La rândul său, Marcel spune că este conștient de sensibilitatea situației și de impactul pe care imaginile difuzate în cadrul emisiunii îl pot avea asupra soției sale. Potrivit acestuia, Armina poate avea reacții fizice atunci când este afectată emoțional de ceea ce vede.

„Ea nu stă bine cu sănătatea. Dacă i se arată ceva filmări cu mine, ceva într-o postură, nu îi cade bine, îi scade instantaneu glicemia”, a spus Marcel la Insula Iubirii.

Cei doi s-au căsătorit după un an de relație

Ei au făcut pasul către căsătorie la doar un an după ce s-au cunoscut, considerând că atunci când întâlnești omul potrivit nu este nevoie să amâni deciziile importante. Cununia civilă a avut loc în decembrie 2024, iar cei doi au planuri pentru cununia religioasă, programată pentru luna decembrie 2026.

„Ne-am căsătorit la un an după ce ne-am cunoscut. Când ai găsit persoana care este ceea ce trebuie, nu trebuie să stai mult să te gândești și acționezi. Anul acesta am și plănuit în luna decembrie și nunta. Am făcut căsătoria civilă și acum vrem să o facem pe cea religioasă”, a povestit Marcel.

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