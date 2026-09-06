Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu? A spus tot la Asia Express 2026, de la Antena 1

Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu? A spus tot la Asia Express 2026, de la Antena 1
Galerie Foto 5
Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au acceptat provocarea de a merge la Asia Express. Pentru ei, prima zi s-a dovedit a fi una dificilă, mai ales că au început direct probele. Bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit în cadrul emisiunii ce nu îi place la iubita lui.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează un cuplu de mai mulți ani. De curând, cei doi au trecut la pasul următor și s-au logodit.

Experiența Asia Express i-a pus la încercare, iar primele ore pe Drumul Mătăsii nu a fost deloc ușoare. Chiar dacă au existat tensiuni între ei, vedeta a mărturisit că nu ar fi participat cu altcineva.

„Mă bucur că fac chestia asta alături de el (n.r. că participă la Asia Express cu iubitul). Nu am un alt partener mai bun, sincer. Cred că este bărbatul visurilor mele și vreau să îi fac cât mai mulți copii”, a declarat Valerie Lungu la Asia Express.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Bărbatul a fost mai sincer ca niciodată, iar pe lângă cuvintele de laudă pe care le-a avut la adresa ei, a explicat ce nu îi place la iubita lui. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce nu îi place lui Alex Gîlcă la Valerie Lungu

Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu/ sursa foto: social media

Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu/ sursa foto: social media

Dacă Valerie Lungu a vorbit frumos despre iubitul ei, Alex Gîlcă nu s-a sfiit și i-a făcut complimente. Totuși, pe lângă cuvintele de laudă, bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și a recunoscut că șatena este uneori „cicălitoare”.

„Ești o femeie foarte muncitoare, foarte harnică, optimistă, luptătoare, curajoasă? Puncte slabe? Doar cicălitoare. E un punct peste care uneori mai trec peste”, a spus el.

În urma acestei declarații din cadrul emisiunii, concurenta a ripostat și a explicat, la rândul ei, ce o deranjează la partener. Valerie a recunoscut că sunt momente în care Alex nu ține cont de părerile pe care le are. Mai mult decât atât, se întâmplă adesea ca vedeta să aibă dreptate.

„Uneori mă scoate din minți pentru că nu mă ascultă, eu îi spun ceva și el face tot ca el și apoi tot el ajunge să spună că iubita lui are dreptate. Păi, cum dacă eu îți zic să faci ceva, dar nu faci?”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Cum arată casa cu etaj a Valeriei Lungu. Influencerița a ales o canapea cu totul atipică pentru living

Continuă războiul dintre Valeria Lungu și mama sa! Victoria a lansat un nou atac la adresa fiicei sale: „Dacă a fost atât de rău, de ce ai stat?”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Giurcă i-a spus adevărul dur Arminei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2023, dezvăluiri despre relația lui Marcel cu Maria
Bianca Giurcă i-a spus adevărul dur Arminei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2023, dezvăluiri despre relația lui Marcel cu Maria
Mirela Vaida l-a judecat pe Cheloo înainte de Asia Express 2026. Ce a făcut-o să își schimbe părerea despre artist
Mirela Vaida l-a judecat pe Cheloo înainte de Asia Express 2026. Ce a făcut-o să își schimbe părerea despre artist
Cât costă să faci școala de dominatoare ca Nattasha Black de la Insula Iubirii? Doar biciul e 300 de lire
Cât costă să faci școala de dominatoare ca Nattasha Black de la Insula Iubirii? Doar biciul e 300 de lire
Cum a ajuns Cheloo în Asia Express? Cine l-a convins să participe la show-ul Antena 1
Cum a ajuns Cheloo în Asia Express? Cine l-a convins să participe la show-ul Antena 1
Drama trăită de Florin Huidu! Cea de-a doua soție l-a părăsit și s-a întors la primul soț: „S-a împăcat cu primul bărbat, eliberat din pușcărie”
Drama trăită de Florin Huidu! Cea de-a doua soție l-a părăsit și s-a întors la primul soț: „S-a împăcat cu primul bărbat, eliberat din pușcărie”
SURPRIZĂ la Arad: bolid de SUTE DE MII DE EURO, căutat în Cehia. CINE era la volan?
Mediafax
SURPRIZĂ la Arad: bolid de SUTE DE MII DE EURO, căutat în Cehia. CINE era la volan?
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Gandul.ro
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Adevarul
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială
Digi24
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
Mediafax
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
Click.ro
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Digi24
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor.ro
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Gandul.ro
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.