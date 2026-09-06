Ce nu suportă Alex Gîlcă la Valerie Lungu? A spus tot la Asia Express 2026, de la Antena 1

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au acceptat provocarea de a merge la Asia Express. Pentru ei, prima zi s-a dovedit a fi una dificilă, mai ales că au început direct probele. Bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit în cadrul emisiunii ce nu îi place la iubita lui.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează un cuplu de mai mulți ani. De curând, cei doi au trecut la pasul următor și s-au logodit.

Experiența Asia Express i-a pus la încercare, iar primele ore pe Drumul Mătăsii nu a fost deloc ușoare. Chiar dacă au existat tensiuni între ei, vedeta a mărturisit că nu ar fi participat cu altcineva.

„Mă bucur că fac chestia asta alături de el (n.r. că participă la Asia Express cu iubitul). Nu am un alt partener mai bun, sincer. Cred că este bărbatul visurilor mele și vreau să îi fac cât mai mulți copii”, a declarat Valerie Lungu la Asia Express.

Bărbatul a fost mai sincer ca niciodată, iar pe lângă cuvintele de laudă pe care le-a avut la adresa ei, a explicat ce nu îi place la iubita lui. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce nu îi place lui Alex Gîlcă la Valerie Lungu

Dacă Valerie Lungu a vorbit frumos despre iubitul ei, Alex Gîlcă nu s-a sfiit și i-a făcut complimente. Totuși, pe lângă cuvintele de laudă, bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și a recunoscut că șatena este uneori „cicălitoare”.

„Ești o femeie foarte muncitoare, foarte harnică, optimistă, luptătoare, curajoasă? Puncte slabe? Doar cicălitoare. E un punct peste care uneori mai trec peste”, a spus el.

În urma acestei declarații din cadrul emisiunii, concurenta a ripostat și a explicat, la rândul ei, ce o deranjează la partener. Valerie a recunoscut că sunt momente în care Alex nu ține cont de părerile pe care le are. Mai mult decât atât, se întâmplă adesea ca vedeta să aibă dreptate.

„Uneori mă scoate din minți pentru că nu mă ascultă, eu îi spun ceva și el face tot ca el și apoi tot el ajunge să spună că iubita lui are dreptate. Păi, cum dacă eu îți zic să faci ceva, dar nu faci?”, a mai adăugat ea.

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