Drama trăită de Florin Huidu! Cea de-a doua soție l-a părăsit și s-a întors la primul soț: „S-a împăcat cu primul bărbat ieșit din pușcărie”

Drama trăită de Florin Huidu! Cea de-a doua soție l-a părăsit și s-a întors la primul soț: „S-a împăcat cu primul bărbat ieșit din pușcărie”
Florin Huidu, părăsit de soție
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Tatăl lui Șerban și Vlad Huidu s-a stins din viață astăzi, 6 septembrie. Florin Huidu a murit la vârsta de 74 de ani. În ultima perioadă a vieții sale, acesta și-a trăit zilele într-o garsonieră din Capitală. Era sigur de ceva vreme, după ce a divorțat de cea de-a doua soție. Femeia s-a întors la primul soț, atunci când acesta a ieșit din închisoare.

Florin Huidu a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către fiul său Vlad, soțul Giuliei Anghelescu. Se pare că acestuia i s-a făcut rău într-un autobuz. A fost resuscitat de echipele de salvare și transportat la spital. Însă, la unitatea medicală, bărbatul a suferit un al doilea stop cardio-respirator și, de această dată, medicii nu au mai reușit să îl salveze.

Tatăl lui Vlad Huidu a fost părăsit de a doua soție

Florin Huidu a avut o viață demnă de filme (Vezi mai multe detalii AICI). Acesta a trecut prin numeroase încercări. În urmă cu ani de zile a scăpat la limită după un infarct. Deși pentru o perioadă a părut că lucrurile s-au așezat pentru el, a venit mai apoi divorțul de cea de-a doua soție.

Mama vitregă a lui Șerban și Vlad l-a părăsit și s-a măritat cu primul soț. Femeia se pare că a luat această decizie atunci când fostul soț a fost eliberat din închisoare. Ei bine, după acest eșec amoros, Florin Huidu nu și-a mai dorit să își refacă viața sentimentală și a ales singurătatea.

„Am divorțat, ea s-a împăcat cu primul bărbat ieșit din pușcărie, mi-a luat și copilul care acum e mare. Și am rămas doar cu Vlad și Șerban. Sunt singur, nici n-aș putea să mai accept pe cineva lângă mine. Am și eu tabieturile mele”, a declarat Florin Huidu pentru CANCAN.RO, în urmă cu ceva timp.

Florin Huidu s-a stins din viață /Foto: Social media

Mirela Huidu l-a părăsit pe Florin Huidu pentru fostul soț, Ion. Cei doi și-au oficializat, din nou, relația în anul 2014, la Primăria Sectorului 4, într-un cadru restrâns. Mirela și Florin Huidu au împreună un fiu, Matei. Însă, după divorț tatăl vedetelor nu a mai vrut să audă de fosta parteneră, alături de care a stat 15 ani.

„Jignirea cea mai mare a fost ca, după ce ne-am înțeles și am divorțat la notar, m-am pomenit că mi l-a adus în curtea și în casa unde locuiam eu la etajul 1, într-o garsonieră, pe primul ei soț cu care s-a împăcat după 19 ani.

Eu, pe fiul lor, Alexandru, l-am înfiat în ideea de a ne fi bine. Când l-am văzut pe fostul ei soț în curte, am decis să plec. Și le-am lăsat totul. Dar s-a ales praful, pentru că ăștia nu știu să muncească. Nu trebuia să mă încurc cu o femeie mult mai tânără decât mine sau măcar puteam să aleg un om mai de calitate”, spunea Florin Huidu, în urmă cu ani de zile.

 

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