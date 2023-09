”Am fost un prost!” Tatăl lui Șerban Huidu, sinceritate dezarmantă, într-un interviu de colecție pentru CANCAN.RO! Părăsit pentru un pușcăriaș, stop cardiac 26 de secunde

Tatăl lui Șerban și Vlad Huidu a avut parte de o viață ca-n filme, în care a simțit și agonia, dar și extazul. Forin Huidu și a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, într-un amplu interviu. Bărbatul a trecut pe lângă moarte, iar după ce a scăpat cu bine după un infarct a avut parte de o mulțime de necazuri. La doar câțiva ani distanță, cea de-a doua soție, mama vitregă a lui Șerban și Vlad, l-a părăsit și s-a măritat cu primul soț. De atunci, tatăl celor două vedete, nu vrea să mai audă de căsătorie.

Florin Huidu trăiește singur, într-o garsonieră, foarte aproape de fiul său, Vlad, și nepoții lui, cei doi copii pe care acesta îi are cu Giulia Anghelescu. Obișnuiește sdă-i viziteze des și de fiecare dată le duce sarmasle sau plăcintă gătite de el.

Ajuns la vârsta pensionării, la 71 de ani, tatăl celor două vedete, Șerban și Vlad Huidu regretă că nu a rămas la Sevilla, în anul în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor

„Am avut stop cardiac timp de 26 de secunde”

CANCAN.RO: Ce mai faceți, domnul Huidu?

Florin Huidu: În ultimii 17 ani, de când eu am două stențuri, din cauza unui infarct cu stop cardiac, mi s-au întâmplat toate lucrurile rele. Am avut atunci stop cardiac timp de 26 de secunde, la Budimex. Cât să mai ducă și inmioara asta? Am sufletul încărcat. Am trecut prin viață cu de toate. S-au adunat multe. Vă pot spune doar că în acest moment nu am nimic pe numele meu.

CANCAN.RO: La ce anume vă referiți?

Florin Huidu: Lumea e atât de transformată din cauza acestei societăți capitaliste pe care nu o suport sub nicio formă. N-am fost comunist nenorocit, dar am fost pe lângă Vadim, am iubit țara, am vrut să o apăr. Am fost consilier, mi-am văzut de treburile mele. Dar cine e așa, ajunge la doi metri. Cei care s-au opus sau au criticat ce se întâmplă în țara asta, nu au ajuns bine. Eu cu Dragnea voi vota mereu, dacă pot. L-au băgat la pușcărie pentru nimic.

„N-aș putea să mai accept pe cineva lângă mine”

CANCAN.RO: V-ați gândit să vă mai recăsătoriți după divorțul din 2013?

Florin Huidu: Am divorțat, ea s-a împăcat cu primul bărbat ieșit din pușcărie, mi-a luat și copilul care acum e mare. Și am rămas doar cu Vlad și Șerban. Sunt singur, nici n-aș putea să mai accept pe cineva lângă mine. Am și eu tabieturile mele.

CANCAN.RO: Cum vă descurcați cu pensia pe care o aveți? Vă ajută copiii?

Florin Huidu: Și copiii au problemele, familiile lor. Mai lucrez colo-colo, nu mi-a fost rușine să duc la școală și copii din blocurile din zonă. Muncesc, care e problema. Și sporadic, pe la câte o firmă. La 71 de ani cine să te mai primească?

Am fost director, am muncit, am terminat Politehnica cu 10. N-am furat un leu. În primul rând aveam copiii pe care trebuia să-i apăr și să nu-i fac de rușine.

Deocamdată mă descurc, pentru că știu să spăl, să-mi gătesc, să calc. Am ajuns într-o situație grea, îți vine să-ți iei câmpii. Dar am frigiderul plin. Mă duc cu sarmale la copii, am nepoți.

„Am fost prost pe vremuri”

CANCAN.RO: Regretați că ați rămas să trăiți în România?

Florin Huidu: Am fost prost pe vremuri. Am fost cu Steaua la Sevilla. Făcusem un an ieșirea din producție pentru cursuri de limba spaniolă. Au rămas 123 de inși acolo, din cinci avioane. Dar frati-miu era primar la mine în comună. Imediat îl dădeau jos. Știam spaniolă la perfecție. Îmi pare rău, dar ce să fac? Acum îmi duc ultimele zile…

Și când vezi că preoții au de toate, te întrebi, păi de unde oare? Să ceri cu nerușinare și să afișezi o bunăstare că ești preot, nu se poate… Și biserica e acum un izvor de hoție.

CANCAN.RO: Nepoții vin des la dumneavoastră?

Florin Huidu: Eu stau în garsonieră, unde să vină la mine. Le duc eu de toate, le-am făcut și plăcintă de mere. Cei mari ai lui Șerban sunt deja cu altele. La cei mici, ai lui Vlad, merg des. Stau și mai aproape de mine.

Nepoții au rămas cu cuscrul, cât ei au fost plecați la America Express. Cu tatăl Giuliei, apoi mama ei a plecat cu copiii. Am sărit cu toții, ca să ne ajutăm. Și eu, și Șerban. Șerban are un suflet așa de bun. Astă vară, când am venit de la Costești, era o căldură în București. Și mi-a făcut o surpriză. Mi-a băgat un geamantan din ăla, un aer portabil pe balcon, de am avut răcoare.

Ce spune despre participarea lui Vlad la America Express

CANCAN.RO: Ați avut emoții cât timp Vlad a fost la America Expresse?

Florin Huidu: Nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi spune nimic. Una dintre probe a fost să cânte fiecare la un instrument din natură. Fi-miu a ales să cânte la frunză. Mi-a zis: Măi, tata, mi-am amintit de tine. În țara asta nu cred că există om să cânte mai frumos ca mine la frunză. Și a cântat „Constantine, Constantine”. El nu prea are ureche muzicală.

CANCAN.RO: Ați avut, recent, un mic accident în casă…

Florin Huidu: Am ieșit din duș și am alunecat, pentru că era umed e jos. M-am dezechilibrat. M-am întins ca să prind clanța și am luat-o cu umărul. Am avut dureri la spate, dar nu de la asta..

CANCAN.RO: Cum stați cu sănătatea?

Florin Huidu: Am relații bune cu medicii. Merg la Chiajna, la cardio, sunt în evidența lor după stop cardiacul pe care l-am avut. Așa te mai doare câte ceva, un os, spinarea. Cu toate că mi-e destul de bine la 71 de ani. Am stat toată vara la Vâlcea, în casa părintească.

