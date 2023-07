Șerban Huidu, baby-sitter pentru nepoții lui, cât timp Giulia și Vlad au fost plecați la America Express. „A fost o aventură!” + Ce poreclă i-au dat micuții

Șerban Huidu, una dintre cele mai longevive vedete ale showbizului românesc de după 1990, a experimentat în această vară o experiență inedită. A jucat rolul de bonă pentru nepoții săi, Michael, de opt ani, și Sabina, de 11 ani, întrucât părinții acestora, au participat la filmările emisiunii „America Express”, ediția 2023.

Susține că a avut o perioadă complicată

„Nu mă pot lăuda că am înțeles prea multe din rolul unui babysitter. Și asta fiindcă nu prea am avut mult timp la dispoziție să fiu alături de nepoți. Am avut o perioadă mai complicată în intervalul de timp în care Vlad și Giulia au fost plecați, așa că copiii au rămas sub supravegherea bunicăi din partea mamei”, a declarat Huidu pentru CANCAN.RO.

„Cârcotașul” a precizat că a ieșit de două ori împreună cu nepoții săi, iar una dintre „escapadele” estivale s-a produs la un restaurant cu specific thailandez.

„N-a fost ceva ușor, fiindcă a trebuit să găsim soluții ca cei mici să poată mânca pe săturate, evitând specificul mâncării restaurantului, unul care implică iuțeala. Și nu toată lumea se împacă cu așa ceva! În plus, nepotul meu, Mikael, Mika, cum îl alint, e mare fan al mâncării compuse din burgeri și paste, așa că am avut de căutat ceva soluții de rezervă, la respectivul restaurant, ca toată lumea să fie mulțumită”, a adăugat același Șerban Huidu.

A uitat perioada în care propriii copii erau mai mici

În plus, Șerban Huidu a descoperit, cu mult regret, că a cam uitat răbdarea și rețetele de altădată prin care „și-a cucerit” cândva proprii copii. „Am ignorat faptul că există o diferență de vârstă între băieții mei, care au acum vârste cuprinse între 14 și 16 ani, și nepoți, care sunt mult mai mici. Și se vede treaba că am cam uitat ce făceam cândva!”, a încercat el o explicație solidă pentru situația creată.

El a mărturisit pentru CANCAN.RO și supranumele cu care îl alintă nepoții săi preferați. „Îmi spun Junghiul! Nu mă supăr fiindcă am constatat pe propria piele că am o vârstă la care unele lucruri se schimbă mai repede decât te poți aștepta!”, a vorbit el cu mult umor despre maniera în care îl alintă copiii Giuliei și ai lui Vlad Huidu.

Iar unchiul nu se supără deloc pentru găselnița celor mici, semn că a fi „cârcotaș” face parte deja de ceva vreme din „ADN-ul” familiei. Mai în glumă, mai în serios Șerban Huidu apreciază că a reușit să facă față cu oarece succes acestei perioade inedite din viața sa, admițând că se pregătește de acum de perioada binemeritată a vacanței.

Le ține pumnii strânși Giuliei și lui Vlad Huidu

„De acum nu-mi rămâne decât să le țin pumnii alor mei, Giuliei și lui Vlad. Sper să câștige marea întrecere, fiindcă am o idee ce vor face cu banii câștigați. Ei stau la parterul unui bloc d-ăsta modern și au cumpărat deja terenul din jurul apartamentului lor. Cred că în eventualitatea unui succes, vor face ceva de neuitat din acel teren. Cel mai probabil o grădină sau o curte. Va fi cu siguranță o curte generoasă!”, a conchis Șerban Huidu.

Giulia și Vlad Huidu formează un cuplu de mai bine de 15 ani. Ei au doi copii, pe Antonia Sabrina și pe Mikael Eduard, iar la finele lunii mai au plecat în America de Sud pentru a-și încerca șansele în câștigarea premiului de 30.000 de euro la „America Express”.