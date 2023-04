Bărbatul care o face fericită pe Giulia Anghelescu are o mare calitate: „Îi e frică!”

Giulia Anghelescu este mamă cu normă întreagă, cântăreață, dar și o prezență proeminentă la evenimentele mondene. Cu un look nou, îndrăzneț, și cuvintele la purtător, cumnata lui Șerban Huidu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Artista a dezvăluit de ce nu se va întoarce prea curând în televiziune, dar a dezbătut și câteva aspecte ce țin de viața familială.

Interpreta a dezvăluit, extrem de volubilă, care este cheia echilibrului în relația cu Vlad Huidu. Giulia susține că bărbatul o cunoaște atât de bine încât nu poate face nici măcar un pas greșit. În plus, glumește artista, partenerul de viață este încercat și de o oarecare „frică”.

( NU RATA: DECIZIE RADICALĂ LUATĂ DE GIULIA ANGHELESCU. SOȚIA LUI VLAD HUIDU PĂRĂSEȘTE BUCUREȘTIUL )

Motivul pentru care Giulia Anghelescu nu se întoarce prea curând pe micul ecran: „M-am reapucat de cântat și nu mai am timp de televiziune!”

CANCAN.RO: Aveți seri de film acasă sau la cinema?

Giulia Anghelescu: Le avem acasă.

CANCAN.RO: E o realizare pentru tine să joci într-un film?

Giulia Anghelescu: Am jucat în «Faci sau taci», tipa aia foarte bună și blondă, tunsă scurt, eu eram. Mi-a plăcut experiența asta în domeniul actoriei, dar nu e pentru mine un target neapărat, nu e un scop, am făcut-o doar pentru fun, am învățat foarte multe din acea experiență. Eu, dacă e să mai vină un proiect și să mi se potrivească, cu siguranță n-aș spune nu, pentru că îmi place tare mult.

CANCAN.RO: Și în televiziune? Că aveai emisiunea cu fetele…

Giulia Anghelescu: Deocamdată m-am reapucat de cântat și nu mai am timp de televiziune.

( CITEȘTE ȘI: “LIMITE CLAR SUNT, CHIAR FOARTE MULTE!” LISTA LUCRURILOR INTERZISE DE GIULIA ANGHELESCU CELOR DOI COPII )

Giulia Anghelescu a dezvăluit de ce Vlad Huidu se comportă fără de greșeală: „Îi e frică!”

CANCAN.RO: Dacă tot ai avut emisiunea cu fetele, la care bărbații se uitau ușor confuzi, ce n-au înțeles până acum masculii despre femei? Unde greșim în relaționarea cu voi, poate și soțul tău chiar?

Giulia Anghelescu: N-ați înțeles nimic! Dar sunteți pe drumul cel bun. Ușor ușor poate o să înțelegeți, cum și noi poate, la un moment dat, o să vă înțelegem. E greu și pentru noi.

CANCAN.RO: Ce face soțul bine, dar și ce face rău?

Giulia Anghelescu: Soțul meu face totul bine, n-am ce să zic, că e aici în spate.

CANCAN.RO: N-o mai greșește, din când în când?

Giulia Anghelescu: Nu mai greșește, că deja ne cunoaștem foarte bine și îi e frică! Avem o relație foarte relaxată, așa că nu prea avem cum să greșim unul față de celălalt, pentru că ne cunoaștem foarte bine.

CANCAN.RO: Nu intervine plafonarea?

Giulia Anghelescu: Noi, slavă Domnului, suntem bine pe drumul nostru, important este să știi când să mai adaugi puțin piper și puțină sare, ca să-ți iasă ciorba bună.

( ACCESEAZĂ ȘI: CUM A AFECTAT-O PE GIULIA ANGHELESCU ACCIDENTUL PROVOCAT DE ȘERBAN HUIDU. CUMNATA „CÂRCOTAȘULUI” FACE DEZVĂLUIRI DESPRE TRAGEDIA DIN 2011 )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.