“Limite clar sunt, chiar foarte multe!” Lista lucrurilor interzise de Giulia Anghelescu celor doi copii

Giulia Anghelescu nu este chiar atât de „badass mom” pe cât pretinde în mediul online! Acest lucru este vizibil cu ochiul liber în interviul exclusiv acordat de vedetă pentru CANCAN.RO. Soția lui Vlad Huidu îi strunește cu ușurință pe cei doi copii, în vârstă de șapte și zece ani. Cântăreața le permite micuților să își contureze personalitățile, însă totul cu o limită. Sau mai multe! Numai mâine nu-i poimâine și Antonia devine adolescentă, iar Giulia trage semnalul de alarmă pentru Vlad Huidu, care trebuie să se pregătească intens pentru anii următori.

Nici băiatul, Eduard, nu se lasă mai prejos. Mezinul își dedică deja timpul idealului de a deveni gamer, susține Giulia Anghelescu. Tot de social media este îndrăgostită și sora lui Eduard, Antonia, care își ajută mama să fie activă pe TikTok.

„ Limite clar sunt, și sunt foarte multe!”

CANCAN.RO: Într-o lume în care relațiile nu funcționează, cum facem să menținem o relație, că tu și soțul sunteți împreună de vreo 15 ani, ați fost și despărțiți?!

Giulia Anghelescu: În cazul nostru, răbdarea și faptul că am reușit să ne înțelegem și să ne cunoaștem în fiecare zi mai bine și mai mult a contat cel mai mult pentru noi ca și cuplu.

CANCAN.RO: Copiii nu scindează cuplul?

Giulia Anghelescu: Nu, înseamnă că relația nu era îndeajuns de puternică înainte să apară copiii. Copiii ar trebui să fie doar un bonus la o relație deja frumoasă.

CANCAN.RO: Care sunt greșelile pe care le-au făcut ai tăi cu tine și pe care tu nu vrei să le repeți cu cei mici?

Giulia Anghelescu: Nu prea au greșit ai mei, adică acum dacă ar fi să mă gândesc, nu am ce să le reproșez. Poate la momentul respectiv mie mi se părea că poate n-am voie să fac lucruri pe care alte fete de vârsta mea le făceau, că ieșeau, că se întâlneau cu prietenii, dar după aceea am reușit să înțeleg de ce s-au întâmplat așa lucrurile. În schimb, cred că singurul lucru pe care îl fac diferit față de ei este faptul că îi las pe copii să își aleagă singuri direcția pe care vor să meargă.

CANCAN.RO: Dar e ceva ce le interzici, sau ești genul „yes to everything”?

Giulia Anghelescu: Limite clar sunt, și sunt foarte multe. Poate pe unele dintre ele ei nu le simt, dar sunt destul de multe. Însă încercăm pe cât posibil să nu fie niciodată un nu categoric, ci să fie un motiv foarte bine argumentat și din partea mea, dar și din partea soțului, că amândoi suntem pe aceeași direcție!

„Fetița mea mă ajută să fac TikTok-urile…”

CANCAN.RO: Îi lași pe cei mici să consume TikTok, sau îi dirijezi către anumiți creatori de conținut pe toate platformele sociale, să zicem?

Giulia Anghelescu: Fetița mea mă ajută să fac TikTok-urile, ea a fost prima persoană care m-a convins și mi-a zis că trebuie să fac TikTok. Am zis nu, pentru că mi se părea că nu e pe target-ul meu, dar între timp clar am găsit o nișă care mie îmi place și mă simt bine să fac videourile respective, deci ea mă ajută.

Are voie cu măsură și în principiu cam stăm împreună atunci când se uită, nu prea are acces când nu suntem în preajma ei, iar cel mic vrea să se facă și gamer, așa că are și el acces. Nu le-am interzis niciodată partea astea cu device-uri, mai ales că și eu și soțul suntem super pasionați de gadget-uri.

Însă și prin faptul că i-am lăsat, nu au fost atât de curioși să stea nu știu câte ore pe tabletă sau telefon!

CANCAN.RO: Ultima întrebare a acestui interviu, în perioada adolescenței, care o să fie mai greu de gestionat, fetița sau băiețelul?

Giulia Anghelescu: Fata! E greu de tot, adică nu e greu, dar avem o fetiță cu o personalitate extrem de puternică. Bine, amândoi au o personalitate puternică, pentru că amândoi sunt berbeci, e foarte frumos la noi în casă, dar cu ea va fi mai dificil pentru soțul, pentru mine nu e așa dificil, că ne înțelegem bine deocamdată!

