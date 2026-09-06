Scandal monstruos, mascat de Antena 1? Narcis, acuzat că ar fi lovit un coleg în finala Insula Iubirii

Andrei Vasile nu l-a uitat pe Narcis
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Sezonul 10 Insula Iubirii deja face valuri. Însă, scânteile par că se aprind mai mult în mediul online decât în Thailanda. Andrei „Andrew” Vasile, ispită a sezonului 9, a fost cu ochii pe primele episoade din Insula Iubirii 2026 și a avut un mesaj de transmis. Acesta nu i-a iertat pe Narcis Bujor și nici pe Cătălin Brânză și a avut tolba plină de ironii la adresa acestora. În ceea ce îl privește pe Narcis, acesta a făcut o mărturisire neașteptată dezvăluind că ispita ar fi lovit un coleg. 

Se pare că Andrew nu a uitat de conflictul care s-a iscat anul trecut după terminarea filmărilor și le-a declarat, din nou, război lui Cătălin Brânză și lui Narcis Bujor.

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„A început fenomenul Insula Iubirii, sezonul 10 și am zis că de ce să nu intru și eu să comentez, măcar atâta să-mi dau cu părerea. E ok, primul episod a trecut. N-am pierdut mare lucru decât cele mai faine fete pe care le-am văzut. Le vizionez acum de pe telefon. Deci nu este mare pierdere și desigur o să mă uit pe Antena Play, pentru fazele pe care le-am pierdut.

Important este de astăzi încolo când intră băieții și prietenele mele favorite, fetele mele cele mai drăguțe și râvnite din sezonul trecut, Cătălina, Narcisa și cu… De fapt, stai, da, Teodorache, Costache nu intră sezonul ăsta. Mă rog, cei doi, prietenele mele, cei mai frumoși, cei mai corecți, cei mai sinceri, bărbați pe care i-ați văzut”, și-a început Andrew, discursul din mediul online.

Andrew, ispită sezonul 9 Insula Iubirii /Foto: Instagram

Andrew, atac dur la adresa lui Narcis de la Insula Iubirii

Fanii Insula Iubirii își amintesc că, după ce sezonul 9 s-a terminat, Andrew nu a fost prea fericit. Un puternic conflict a izbucnit între el și alte ispite masculine, printre care se numără și Narcis. Ei bine, se pare că acesta nu a dat uitării trecutul, iar acum l-a luat pe Narcis în primire.

Fosta ispită masculină l-a mitraliat pe Narcis și nu a avut deloc cuvinte bune de spus la adresa sa. L-a zugrăvit în termeni nu tocmai măgulitori și a spus despre acesta că este violent și chiar și-a lovit un coleg cu pahrahul în cap, în finala Insula Iubirii sezonul 9. Mai mult, i-a dezgropat trecutul și i-a declarat război total.

„Chiar mă uitam acum la prezentarea lui Narcisa și chiar vreau să văd cum s-a prezentat el sezonul ăsta și mi-a plăcut foarte mult când a spus acolo nu am o replică bună de agățat sau o replică anume de agățat. Folosesc ce-mi vine pe moment, dar îmi iese de fiecare dată.

Domnule Narcis, nu știu dacă ați uitat, dar sezonul trecut nu v-a ieșit. Nici măcar când ați îmbărligat, nici măcar când ne-ai bârfit la fete, băiat fiind mergeai în fiecare seară după la fete și spuneai cum că Andrew a vorbit-o pe Bianca și a făcut-o nu știu cum, că Andrew nu o suportă pe Maria și așa mai departe. Dar bărbații corecți și bărbații adevărați nu se duc și pârăsc la fete. (…)

Cel mai important este și îmi doresc și rog producția să îl educați pe copilul ăsta. (…) Stai jos, stai în banca ta, vezi-ți de treaba ta. Dacă nu-ți convine, ce ai să-mi faci? Ne vedem afară. Și mai o rugăminte și ultima, nu lăsați paharele în jurul lui Narcis. Neapărat, vă rog frumos. Deci, Narcis când vorbește, voi pe el să nu-l întrerupeți. Dacă îl întrerupeți, aveți grijă să nu fie pahare în jurul lui. Are un obicei mai prost de a lua paharul și de a da în cap colegilor. Nu mie, nu dau nume. A făcut asta și la ultimul episod.

Deci vreau și insist neapărat și sper ca sezonul ăsta băieții să fie mai uniți, să nu se lase călcați în picioare de o namilă, de un bărbat, un alfa care îi place să lase semne pe corpurile oamenilor și nu vorbesc aici de tatuaje. Dar, anyway… După cum se vede, voi fi fanul lui numărul 1. Abia aștept să-l iau, să-l despic, să mă uit și să comentez.

Mă bucur că ai fost ales până la urmă. Ești exemplu perfect. Ai apărut gol pe internet. Te-ai, cum se zice, vândut pe bani. Continuăm cu un alt video, după, pentru Cătălina”, a spus fosta ispită.

Se pare că Andrei Vasile va sta cu ochii pe Insula Iubirii și va avea grijă să taxeze fiecare greșeală pe care Narcis Bujor și Cătălin Brânză o fac.

 

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