Andrei Vasile scoate „artileria grea” după atacul lui Teo Costache: „Te faci de râs”

Andrei Vasile nu a stat pe gânduri după ce Teo Costache l-a atacat public și l-a catalogat drept „fals”. Fosta ispită a venit cu o replică usturătoare și a scos în față un detaliu care îl pune pe Teo într-o poziție cel puțin incomodă.

Totul a pornit după ce Teo Costache a recunoscut că nu îl simpatizează pe Andrei și că între cei doi au existat tensiuni încă din timpul filmărilor din Thailanda. Mai mult, Teo a admis că l-ar fi jignit. În centrul conflictului s-ar fi aflat Ella Vișan. Potrivit declarațiilor lui Teo, Andrei ar fi vrut să iasă la date cu ea, deși el se apropiase deja de fosta concurentă.

Andrei Vasile l-a făcut praf pe Teo Costache!

După declarațiile lui Teo, Andrei Vasile a trecut la contraatac. Fosta ispită a publicat imagini în care apare chiar alături de Teo, fotografii realizate după terminarea filmărilor. Gestul a venit însoțit de un mesaj extrem de ironic, prin care Andrei susține că motivul supărării lui Teo ar fi fost cu totul altul.

„Eu cu păpușel Teo după filmarea emisiunii (nu înainte). El nu era supărat pe mine pentru Ella. El era cred supărat din dragoste. Nu mai minți, că te faci de râs pe la podcasturi”, a fost mesajul scris de Andrei Vasile, pe Instagram.

Cu alte cuvinte, Andrei i-a transmis lui Teo că versiunea prezentată acum în podcasturi nu ar coincide cu ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei.

De la ce a pornit totul

Scandalul a început după ce Teo a spus că Andrei a fost cel mai antipatic om de la Insula Iubirii. El a explicat cum ar fi început conflictul. Potrivit acestuia, momentul tensionat ar fi apărut atunci când ispitele trebuiau să aleagă cu cine vor merge la date. Ella Vișan era alegerea lui Teo, însă Andrei ar fi susținut că blondina ar fi interesată de el.

„Pe insulă a fost o fază când trebuia să alegem noi cu cine ieșim (…) Toți s-au înțeles care cu cine iese și la mine era clară treaba, că trebuie să o aleg pe Ella (…) El a zis că sigur Ellei îi place de el (…) I-am spus că și am zis să iasă el cu Ella”, a declarat Teo Costache, în podcastul Face to face.

Teo a mai spus că Andrei este un botoxat cu multe fițe și că nu va ajunge niciodată la nivelul lui. Acesta a mai afirmat că are tupeul să îl jignească pe față și că nu îi este frică de nimeni.

„Dacă i-aș pronunța numele… Eu sunt nimeni, dar el e prea mic pentru mine. Botoxatul, buzatul ăla de își bagă acid peste tot în el (…) Andrei, ce Andrew? (…) Știi că Dumnezeu spune de multe ori să ierți. Eu l-am iertat, doar că e el prea fals ca om. Eu recunosc că l-am jignit, fizic nu l-am agresat niciodată (…) Dar eu recunosc că l-am înjurat (…) Eu îl înjur de față cu toată lumea, nu este asta o problemă pentru mine”, a spus Teo.

VEZI ȘI: Teo Costache, adevărul despre scandalul dintre ispite! Conflictul a început încă din Thailanda: „El e prea mic pentru mine”

Teo Costache abia acum a recunoscut! Fraza care a încheiat idila cu Ella Vișan: „Fix asta i-am spus și a deranjat-o”