Andrei Vasile scoate „artileria grea” după atacul lui Teo Costache: „Te faci de râs”

Andrei Vasile scoate „artileria grea” după atacul lui Teo Costache: „Te faci de râs”
Andrei Vasile scoate „artileria grea” după atacul lui Teo Costache: „Te faci de râs”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andrei Vasile nu a stat pe gânduri după ce Teo Costache l-a atacat public și l-a catalogat drept „fals”. Fosta ispită a venit cu o replică usturătoare și a scos în față un detaliu care îl pune pe Teo într-o poziție cel puțin incomodă.

Totul a pornit după ce Teo Costache a recunoscut că nu îl simpatizează pe Andrei și că între cei doi au existat tensiuni încă din timpul filmărilor din Thailanda. Mai mult, Teo a admis că l-ar fi jignit. În centrul conflictului s-ar fi aflat Ella Vișan. Potrivit declarațiilor lui Teo, Andrei ar fi vrut să iasă la date cu ea, deși el se apropiase deja de fosta concurentă.

Andrei Vasile l-a făcut praf pe Teo Costache!

După declarațiile lui Teo, Andrei Vasile a trecut la contraatac. Fosta ispită a publicat imagini în care apare chiar alături de Teo, fotografii realizate după terminarea filmărilor. Gestul a venit însoțit de un mesaj extrem de ironic, prin care Andrei susține că motivul supărării lui Teo ar fi fost cu totul altul.

„Eu cu păpușel Teo după filmarea emisiunii (nu înainte). El nu era supărat pe mine pentru Ella. El era cred supărat din dragoste. Nu mai minți, că te faci de râs pe la podcasturi”, a fost mesajul scris de Andrei Vasile, pe Instagram.

Andrei Vasile scoate „artileria grea” după atacul lui Teo Costache: „Te faci de râs”

Andrei Vasile scoate „artileria grea” după atacul lui Teo Costache: „Te faci de râs”

Cu alte cuvinte, Andrei i-a transmis lui Teo că versiunea prezentată acum în podcasturi nu ar coincide cu ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei.

De la ce a pornit totul

Scandalul a început după ce Teo a spus că Andrei a fost cel mai antipatic om de la Insula Iubirii. El a explicat cum ar fi început conflictul. Potrivit acestuia, momentul tensionat ar fi apărut atunci când ispitele trebuiau să aleagă cu cine vor merge la date. Ella Vișan era alegerea lui Teo, însă Andrei ar fi susținut că blondina ar fi interesată de el.

„Pe insulă a fost o fază când trebuia să alegem noi cu cine ieșim (…) Toți s-au înțeles care cu cine iese și la mine era clară treaba, că trebuie să o aleg pe Ella (…) El a zis că sigur Ellei îi place de el (…) I-am spus că și am zis să iasă el cu Ella”, a declarat Teo Costache, în podcastul Face to face.

Teo a mai spus că Andrei este un botoxat cu multe fițe și că nu va ajunge niciodată la nivelul lui. Acesta a mai afirmat că are tupeul să îl jignească pe față și că nu îi este frică de nimeni.

„Dacă i-aș pronunța numele… Eu sunt nimeni, dar el e prea mic pentru mine. Botoxatul, buzatul ăla de își bagă acid peste tot în el (…) Andrei, ce Andrew? (…) Știi că Dumnezeu spune de multe ori să ierți. Eu l-am iertat, doar că e el prea fals ca om. Eu recunosc că l-am jignit, fizic nu l-am agresat niciodată (…) Dar eu recunosc că l-am înjurat (…) Eu îl înjur de față cu toată lumea, nu este asta o problemă pentru mine”, a spus Teo.

VEZI ȘI: Teo Costache, adevărul despre scandalul dintre ispite! Conflictul a început încă din Thailanda: „El e prea mic pentru mine”
 Teo Costache abia acum a recunoscut! Fraza care a încheiat idila cu Ella Vișan: „Fix asta i-am spus și a deranjat-o”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Dor de Dichiseanu”, o seară de muzică și emoție la București
„Dor de Dichiseanu”, o seară de muzică și emoție la București
De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor
De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor
Ghinion teribil pentru un elev la Bacalaureat! A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT
Ghinion teribil pentru un elev la Bacalaureat! A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT
Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”
Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”
Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
O navă istorică iese la iveală în Serbia, pe măsură ce Dunărea seacă
Mediafax
O navă istorică iese la iveală în Serbia, pe măsură ce Dunărea seacă
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
Click.ro
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Verdict despre viitorul auto: „Vin vremuri grele pentru producătorii din Europa”. Producătorii chinezi schimbă regulile jocului
Promotor.ro
Verdict despre viitorul auto: „Vin vremuri grele pentru producătorii din Europa”. Producătorii chinezi schimbă regulile jocului
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.