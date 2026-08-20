Cine este ispita Flori Olar de la Insula Iubirii. Participă pentru a doua oară la emisiune

Flori Olar revine în sezonul 10 din Insula Iubirii. Ispita a mai participat și în sezonul 8 al show-ului incendiar de pe Antena 1. Tânăra are 28 de ani și locuiește în Anglia de mai mulți ani. Iată cine este ispita Flori Olar.

Cine este Flori Olar. Ispita participă din nou la Insula Iubirii

Prezentă în Insula Iubirii sezonul 8, Flori Olar a reușit să formeze o conexiune cu Rareș, concurentul care a venit în Thailanda alături de partenera lui de la acea vreme, Daiana.

Flori Olar are 28 de ani și a studiat la Facultatea de Business. Ispita a activat și în domeniul ospitalier. În prezentarea ei din sezonul 8 al emisiunii, tânăra spunea că lucrează ca ospătar într-un club exclusivist și în paralel activa ca model fitness și make up artist, după ce a obținut un certificat de absolvire a cursurilor de machiaj la academia Emei Uta.

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În plus, Flori este și influencer pe zona de fitness, unde colaborează cu mai multe companii din domeniul echipamentelor sportive și participă la concursuri de fitness, motiv pentru care este mai tot timpul la sala de sport.

Tânăra a câștigat trei medalii de aur la un concurs de Bikini Fitness în Londra. În mediul online, Flori postează adesea imagini din sala de forță, unde petrece mult timp.

”Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem!

Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, spunea Radu Vâlcan la începutul filmărilor pentru sezonul 10 din Insula Iubirii.

Ce alte ispite feminine vor fi în sezonul 10 Insula Iubirii

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de premiera de la Antena 1, iar producătorii au început să dezvăluie, rând pe rând, ispitele feminine care vor intra în Thailanda. Primele trei nume au fost deja prezentate: Frankie, Andreea Homescu și Sandra Vintilă.

Potrivit informațiilor anunțate de Antena 1, prezentarea ispitelor feminine continuă, iar alte patru nume urmează să fie dezvăluite.

Frankie, pe numele real Cristina Belu, are 35 de ani și este artist vizual. Pasiunea pentru tatuaje se îmbină în cazul ei cu activități precum sculptura, pictura și zugrăvitul. Cristina spune că știe ce își dorește de la viață și de la persoana de lângă ea și este pregătită să intre în rolul de ispită.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, a declarat Cristina Belu.

Andreea Homescu are 28 de ani și a lucrat ca asistentă medicală. Ulterior, a cochetat cu zona de creare de conținut. Tânăra a recunoscut că a avut emoții înainte de plecarea în Thailanda, mai ales pentru că este vorba despre sezonul aniversar al emisiunii.

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”, a spus Andreea Homescu.

Cea de-a treia ispită feminină dezvăluită până acum este Sandra Vintilă. Are 33 de ani și lucrează ca manager de resurse umane. Ea spune că își dorește să trăiască o experiență diferită și consideră că participarea la „Insula Iubirii” o va ajuta să se redescopere.

„Este o experiență care consider că o să mă renască. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”, a mărturisit Sandra Vintilă.

Alte trei ispite feminine au fost anunțate: Gabriella, Oana și Rebeca. Gabriella Barbu are 28 de ani și este creatoare de conținut.

Oana Rusu are 30 de ani, este zodia Fecioară și este pasionată de make-up. Tânăra este pregătită pentru noua experiență pe care o va trăi pe insulă.

„Vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”, spune Oana.

Rebeca Toma este cea mai tânără apariție a sezonului. Are 24 de ani și este cunoscută în mediul online. Ea a mai participat și la alte show-uri, însă spune că Insula Iubirii o va face să se schimbe cu adevărat.

„Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”, spune Rebeca Toma.

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