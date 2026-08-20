Cine este ispita Flori Olar de la Insula Iubirii. Participă pentru a doua oară la emisiune

Cine este ispita Flori Olar de la Insula Iubirii. Participă pentru a doua oară la emisiune
Vine pentru a doua oara ca ispita in show
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Flori Olar revine în sezonul 10 din Insula Iubirii. Ispita a mai participat și în sezonul 8 al show-ului incendiar de pe Antena 1. Tânăra are 28 de ani și locuiește în Anglia de mai mulți ani. Iată cine este ispita Flori Olar.

Cine este Flori Olar. Ispita participă din nou la Insula Iubirii

Prezentă în Insula Iubirii sezonul 8, Flori Olar a reușit să formeze o conexiune cu Rareș, concurentul care a venit în Thailanda alături de partenera lui de la acea vreme, Daiana.

Flori Olar are 28 de ani și a studiat la Facultatea de Business. Ispita a activat și în domeniul ospitalier. În prezentarea ei din sezonul 8 al emisiunii, tânăra spunea că lucrează ca ospătar într-un club exclusivist și în paralel activa ca model fitness și make up artist, după ce a obținut un certificat de absolvire a cursurilor de machiaj la academia Emei Uta.

În plus, Flori este și influencer pe zona de fitness, unde colaborează cu mai multe companii din domeniul echipamentelor sportive și participă la concursuri de fitness, motiv pentru care este mai tot timpul la sala de sport.

Tânăra a câștigat trei medalii de aur la un concurs de Bikini Fitness în Londra. În mediul online, Flori postează adesea imagini din sala de forță, unde petrece mult timp.

”Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem!

Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, spunea Radu Vâlcan la începutul filmărilor pentru sezonul 10 din Insula Iubirii.

Ce alte ispite feminine vor fi în sezonul 10 Insula Iubirii

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de premiera de la Antena 1, iar producătorii au început să dezvăluie, rând pe rând, ispitele feminine care vor intra în Thailanda. Primele trei nume au fost deja prezentate: Frankie, Andreea Homescu și Sandra Vintilă.

Potrivit informațiilor anunțate de Antena 1, prezentarea ispitelor feminine continuă, iar alte patru nume urmează să fie dezvăluite.

Frankie, pe numele real Cristina Belu, are 35 de ani și este artist vizual. Pasiunea pentru tatuaje se îmbină în cazul ei cu activități precum sculptura, pictura și zugrăvitul. Cristina spune că știe ce își dorește de la viață și de la persoana de lângă ea și este pregătită să intre în rolul de ispită.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, a declarat Cristina Belu.

Andreea Homescu are 28 de ani și a lucrat ca asistentă medicală. Ulterior, a cochetat cu zona de creare de conținut. Tânăra a recunoscut că a avut emoții înainte de plecarea în Thailanda, mai ales pentru că este vorba despre sezonul aniversar al emisiunii.

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”, a spus Andreea Homescu.

Cea de-a treia ispită feminină dezvăluită până acum este Sandra Vintilă. Are 33 de ani și lucrează ca manager de resurse umane. Ea spune că își dorește să trăiască o experiență diferită și consideră că participarea la „Insula Iubirii” o va ajuta să se redescopere.

„Este o experiență care consider că o să mă renască. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”, a mărturisit Sandra Vintilă.

Alte trei ispite feminine au fost anunțate: Gabriella, Oana și Rebeca. Gabriella Barbu are 28 de ani și este creatoare de conținut.

Oana Rusu are 30 de ani, este zodia Fecioară și este pasionată de make-up. Tânăra este pregătită pentru noua experiență pe care o va trăi pe insulă.

„Vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”, spune Oana.

Rebeca Toma este cea mai tânără apariție a sezonului. Are 24 de ani și este cunoscută în mediul online. Ea a mai participat și la alte show-uri, însă spune că Insula Iubirii o va face să se schimbe cu adevărat.

„Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”, spune Rebeca Toma.

Citește și: Alte 4 ispite feminine de la Insula Iubirii, dezvăluite de Antena 1! Cine sunt Andrușca, Daniela, Florina și Larisa

Citește și: Antena 1 a dezvăluit primele ispite feminine de la Insula Iubirii! Frankie, Andreea și Sandra merg în Thailanda

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Dor de Dichiseanu”, o seară de muzică și emoție la București
„Dor de Dichiseanu”, o seară de muzică și emoție la București
De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor
De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor
Ghinion teribil pentru un elev la Bacalaureat! A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT
Ghinion teribil pentru un elev la Bacalaureat! A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT
Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”
Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”
Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
O navă istorică iese la iveală în Serbia, pe măsură ce Dunărea seacă
Mediafax
O navă istorică iese la iveală în Serbia, pe măsură ce Dunărea seacă
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
Click.ro
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Verdict despre viitorul auto: „Vin vremuri grele pentru producătorii din Europa”. Producătorii chinezi schimbă regulile jocului
Promotor.ro
Verdict despre viitorul auto: „Vin vremuri grele pentru producătorii din Europa”. Producătorii chinezi schimbă regulile jocului
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.