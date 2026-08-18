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Alte 4 ispite feminine de la Insula Iubirii, dezvăluite de Antena 1! Cine sunt Andrușca, Daniela, Florina și Larisa

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 16:30
Alte 4 ispite feminine de la Insula Iubirii, dezvăluite de Antena 1! Cine sunt Andrușca, Daniela, Florina și Larisa
Sursa foto: captură TV
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Patru noi ispite feminine au fost anunțate pentru sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”. Andrușca, Daniela, Florina și Larisa se alătură distribuției celui mai nou sezon al show-ului, care va putea fi urmărit începând cu 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Cele patru tinere vin în Thailanda pregătite să trăiască intens experiența și să interacționeze cu concurenții aflați în testul fidelității.

Noul sezon promite numeroase momente tensionate, apropieri neașteptate și situații care pot schimba radical parcursul cuplurilor participante. În centrul atenției se află, ca de fiecare dată, ispitele, cele care au rolul de a provoca emoții și de a pune la încercare relațiile celor veniți să își verifice sentimentele.

Alte patru ispite feminine au fost dezvăluite

Printre numele care revin în noul sezon se numără Andrușca, pe numele real Andreea Aurică. Tânăra are 27 de ani și este hairstylist. După experiența din sezonul precedent, ea revine în emisiune, de această dată cu o perspectivă diferită și cu schimbări importante în viața personală. S-a mutat în București și este pregătită să se lase descoperită de public într-o nouă etapă a vieții sale.

O altă apariție este Daniela Pană, în vârstă de 30 de ani. Ea lucrează ca manager de marketing și este originară din zodia Rac. Fire sociabilă și energică, Daniela se anunță drept una dintre prezențele care pot schimba rapid atmosfera din grup.

Pentru ea, participarea la „Insula Iubirii” reprezintă o experiență pe care își dorește să o trăiască fără să își impună de la început un scenariu. Tânăra vine în emisiune deschisă către tot ceea ce îi poate oferi această aventură și pregătită inclusiv pentru momentele în care își va descoperi laturi noi ale personalității.

Florina Carafa completează noua listă de ispite. Are 30 de ani, este Capricorn și activează în domeniul IT, ocupând funcția de Automation Developer. Spre deosebire de imaginea clasică asociată domeniului său profesional, Florina este pregătită să lase deoparte rutina de zi cu zi și să se bucure din plin de atmosfera din Thailanda.

Lista este completată de Larisa Spătaru, în vârstă de 28 de ani. Ea este stabilită în Italia, acolo unde lucrează ca designer vestimentar și unde a urmat cursuri de specialitate. Pasiunea pentru modă și atenția acordată aparițiilor sale o transformă într-una dintre prezențele care vor atrage, fără îndoială, atenția în noul sezon.

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