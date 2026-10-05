Laura Cosoi e sportivă și are un ten perfect după al cincilea copil!

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După Rita, Vera, Lara și Aida, a sosit și Nina! Laura Cosoi este una dintre cele mai fericite mămici din România. A născut recent fetița cu numărul cinci, iar soțul Laurei, Cosmin Curticăpean, este un tată împlinit. Iat-o pe Laura, surprinsă de fotografii CANCAN.RO, la o tură rapidă de cumpărături, pentru că la o familie așa mare trebuie provizii multe și cel mai bine le alegi cu mâna ta.

După o sarcină fără mari emoții, în timpul căreia a avut mare grijă de corpul, dar mai ales de psihicul ei, evident că pentru Laura Cosoi „distracția” abia începe. Din fericire nu e o începătoare, ba chiar am putea zice că e expertă la parenting. E la a cincea fetiță, a cincea tură de alăptare și așa mai departe. Anul acesta am surprins-o pe Laura Cosoi la o sesiune de masaj, cu puțin timp înainte de venirea pe lume a Ninei, fetița cu numărul cinci – imaginile sunt AICI. Pare cu totul altă persoană! Din fericire, kilogramele acumulate în timpul sarcinii parcă s-au topit, iar Laura e din nou femeia atrăgătoare cu atâția și atâția fani – are 780k doar pe Instagram!

Laura Cosoi și-a revenit rapid după a cincea sarcină

Chiar și o mămică de un copil e mereu pe grabă, darămite Laura, cu cinci fete! Nu e de mirare că-și lasă „puțin” mașina pe avarii ca să ia ceva urgent dintr-un magazin, după care dă fuga (la propriu!) până la mașină, să o mute din calea amenzilor. Partea bună e că Laura a trecut de perioada lăuziei și își permite chiar reprize scurte de sport. Urmează proba de împingere a căruciorului plin cu provizii, unde Laura se descurcă iar de nota zece. Are timp și de un scroll mic între două ture de aprovizionare.

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Laura poartă o pereche de pantaloni albi, foarte comozi, și o bluză neagră, care fără îndoială  o ajută puțin să dea aparența siluetei de dinaintea sarcinii. Oricum, cu răbdare, precum ea însăși declara în interviul de AICI, se rezolvă toate aceste mici inconveniente.

Din fericire Laura are bone, așa că nu duce grija copiilor. Dar nici nu poate să stea prea mult departe de ele, mai ales de cea mică, pentru că încă e în perioada alăptării, în care mămica are nevoie de copil la fel de mult cât are copilul nevoie de mami, altfel apare disconfortul. Laura pare însă cât se poate de relaxată, și-a planificat temeinic ieșirea. Ca orice mămică, improvizează pe unde poate, de aceea sacoșele de shopping sunt de fapt huse de ghiveci din Ikea. Laura a ieșit la cumpărături cu mașina ei, probabil și-a dorit o oră de singurătate, doar ea și gândurile ei, departe de haosul unei case cu atâția copii. Și, de ce, o discuție cu o prietenă, pentru că la un moment dar Laura pare să fi răspuns la un apel în mijlocul activității frenetice de aprovizionare.

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