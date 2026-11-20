Florinel Coman are 28 de ani, joacă pe post de extremă la Al-Gharafa din Qatar Stars League, a jucat la FCSB și recent Gigi Becali și-a exprimat îndoiala că va mai reveni vreodată la echipa din Ghencea. Dar nu despre FLorinel e vorba în aceste imagini suprinse de CANCAN.RO, ci de ceea ce are Florinel mai scump: familia. E vorba de soția sa, Ioana Coman plus Kasia, minunata lor fetiță, pe care Ioana a scos-o la un pic de hârjoneală prin parc.

Ioana Coman a devenit psihoterapeut, după o perioadă de introspecție, în care și-a repus ordine în gânduri și în viață în general. „Criza” a venit în 2024, când Florinel s-a transferat în Orientul Mijlociu, Ioana s-a pomenit singură cu un copil mic, iar Florinel cu contract într-o zonă care devenise cea mai „fierbinte” de pe glob, pe fondul războaielor. Ioana este o persoană pasionată de numerologie, ezoterism, energii și vibrații, iar pe contul său de Instagram, unde a adunat o comunitate de 55k de fani.

Deci, nu doar Florinel are fanii lui! În ce privește relația cu soțul, redutabilul Florinel Coman, Ioana a fost prezentă împreună cu Kasia în tribune la meciul cu Polonia, în care Florinel a fost titular. De altfel, Ioana și Kasia sunt prezente la foarte multe meciuri și amândouă au colecția proprie de echipamente ale Naționalei României, dar și ale echipelor la care a jucat „tati” Florinel Coman.

Din păcate, vremea nu a ținut cu fanii Ioanei, care e mega înfofolită, cu niște pantaloni de flanelă, de „tăvăleală”, o geacă îmblănită, ghiozdănelul copilului și o șapcă de baseball clasică, sub care se întrezăresc șuvițele șatene pe care și le arată cu multă mândrie pe contul de Instagram. Vor mai trece multe luni până când Ioana Coman ne va încânta cu câteva instantanee de pe plajă, asta dacă nu cumva o duce Florinel într-o vacanță exotică în iarnă (Doamne-ajută!).

Nu de alta, dar e rost de ceva consolare, pentru că din declarațiile recente ale lui Gigi Becali reiese că revenirea lui Florinel Coman la FCSB nu va avea loc în această iarnă, chiar dacă contractul lui la Al-Gharafa se apropie de final. Ar fi frumos, dar așa e-n fotbal. Nu te transferi când vrei tu și unde vrei tu. Evident că și internaționalului nostru îi e dor de casă, de căminul lui, de copil, dar și de voluptuoasa lui soție. E arșiță mare în Qatar, probabil că Florinel se perpelește de dorul Ioanei.

CITEȘTE ȘI:

Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: „Nu mai înțelegeam viața”

NU RATA!

Oana Ioniță, doborâtă de războiul cu fostul soț! Și-a călcat pe orgoliu pentru fiul ei: „În viață plătim”