Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, au avut parte de o surpriză neplăcută în timpul unei călătorii spre Namibia. După aproximativ 20 de ore petrecute pe drum, cei doi nu au mai fost lăsați să se îmbarce pentru ultimul zbor, din cauza unor pagini ude din pașapoarte.

Influencerița a povestit întreaga situație pe Instagram, unde a publicat mai multe imagini din aeroport. Potrivit acesteia, vacanța fusese organizată cu luni înainte și achitată integral, însă planurile le-au fost date peste cap chiar înainte să ajungă la destinație.

Valerie Lungu a explicat că personalul companiei aeriene le-a refuzat îmbarcarea deoarece două pagini din pașapoartele lor erau ude. Mai mult, aceasta susține că situația a fost semnalată în sistem, astfel că nu li s-a mai permis să călătorească spre Namibia.

Valerie Lungu, disperată după ce nu a fost lăsată să plece spre Namibia

Puternic afectată de cele întâmplate, influencerița le-a povestit urmăritorilor că nu știe cum să rezolve problema. În mesajele publicate în limba engleză, ea și-a exprimat frustrarea și a explicat că toate încercările de a salva vacanța au eșuat.

„Zburăm de 20 de ore, iar acum, când mai avem un singur zbor până la destinație, nu ne lasă să ne îmbarcăm. Îmi vine să plâng de frustrare și furie. Situația este foarte gravă. Trebuia să luăm ultimul zbor spre Namibia, dar refuză să ne lase să ne îmbarcăm pentru că două pagini din pașapoartele noastre sunt ude! Ne-au semnalat în sistem, iar acum nu mai avem voie să zburăm spre Namibia. Sincer, nu avem nicio idee ce să facem în continuare. Toată această vacanță a fost planificată cu luni înainte și plătită integral, iar acum totul se destramă din cauza acestei situații. Chiar nu știu ce ar trebui să facem”, a spus Valerie Lungu.

Potrivit influenceriței, cei doi au încercat să găsească o soluție inclusiv prin intermediul ambasadei, însă li s-a comunicat că nu se poate interveni în această situație.

„Am încercat absolut toate variantele posibile. Am sunat la ambasadă, dar ne-au spus că nu pot face nimic. Am sunat și la controlul pașapoartelor din Namibia, ca să vedem dacă există vreo modalitate prin care am putea totuși să intrăm în țară, dar răspunsul a fost nu”, a scris ea.

Potrivit mesajelor publicate de influenceriță, vacanța planificată cu luni înainte s-a transformat într-o experiență neplăcută, iar cei doi susțin că au pierdut atât banii investiți în călătorie, cât și timpul petrecut pe drum.

„Am pierdut întreaga vacanță… împreună cu foarte mulți bani și timp. Iar acum, sincer, nu mai avem nicio idee ce să facem…”, a transmis Valerie Lungu pe Instagram.

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