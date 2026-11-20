Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de vânt puternic. În acest moment, meteorologii au anunțat că sunt în vigoare un cod galben și un cod portocaliu, valabile până vineri, 20 noiembrie, la ora 15:00, iar apoi va intra în vigoare o nouă atenționare.

Specialiștii au transmis că noua atenționare de cod galben vizează în special zonele montane, acolo unde rafalele vor ajunge la 140 km/h la altitudini mari. De asemenea, în Capitală, vântul va avea viteze de 50-60 km/h. Mai multe regiuni vor fi afectate de avertizare: sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și la munte. După ora 15:00, avertizarea de cod galben rămâne valabilă pentru Carpații Orientali și Munții Apuseni.

Alertă meteo în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), jumătate de țară este cuprinsă de avertizări meteo. Prima atenționare de cod galben este valabilă vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 10:00-15:00, și sunt vizate sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, dar și unele zone montane. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 80-100 km/h.

În același interval, un cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului este în vigoare. Acesta vizează estul Carpaților Meridionali și, local, Carpații Orientali. Aici, rafalele ajung la 90-110 km/h, în timp ce la altitudini mai mari pot ajunge la 120-140 km/h. După încheierea acestor două coduri, un altul intră în vigoare. De această dată între orele 15:00-23:00 și vizează Carpații Orientali și Munții Apuseni. Vântul va avea viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mai mari rafalele pot atinge 90-120 km/h.

Cod galben de vânt în București

Și pentru bucureșteni s-a emis un cod galben. Acesta este valabil vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 10:00-15:00. Vântul va sufla destul de tare și vor fi rafale de 50-60 km/h. Pe timpul zilei, vântul va slăbi în intensitate. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va fi de 18 grade Celsius în Capitală.

Amintim că meteorologii au emis joi, 19 noiembrie, un cod roșu de vânt, care a fost în vigoare vineri dimineța în județul Vrancea și în zona montană de peste 1.200 de metri altitudine. De asemenea, meteorologii au emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ.

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