Vremea se schimbă radical în următoarele patru săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat noua prognoză meteo. Spre finalul lunii noiembrie temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite, însă odată ce intrăm în luna decembrie, înainte de Crăciun, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru acea perioadă.

În ultimele zile, termometrele au înregistrat o ușoară creștere a valorilor termice. Însă lucrurile se vor schimba începând cu 23 noiembrie, atunci când temperaturile se vor situa sub cele specifice acestei perioade. De asemenea, în următoarea săptămână precipitațiile vor fi mai abundente, în special în zonele vestice și estice. Pe de altă parte, până pe 21 decembrie, temperaturile se vor apropia de cele obișnuite pentru acea perioadă.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a analizat următoarele patru săptămâni. Astfel, prognoza meteo actualizată arată o oscilație a valorilor termice, dar și prezența precipitațiilor în mai multe regiuni ale țării. Potrivit specialiștilor, în săptămâna 23 noiembrie – 30 noiembrie, temperaturile se vor situa ușor sub valorile specifice acestei perioade. Cele mai afectate zone sunt cele montane și submontane. Dacă vorbim de precipitații, ele vor fi prezente și mai abundente în regiunile vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi cele obișnuite pentru această dată.

În intervalul 30 noiembrie – 7 decembrie, termometrele vor indica valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sud-estice. În celelalte zone, valorile termice se vor apropia de mediile climatologice. De asemenea, în această perioadă, meteorologii ANM anunță un deficit al precipitațiilor, chiar și în zonele montane. În prima jumătate a lunii decembrie, până pe data de 14, temperatura medie va fi apropiată de cea obișnuită pentru această perioadă, în cea mai mare parte a României. De această dată, precipitațiile își vor face simțită prezența, iar cantitățile vor fi peste medie.

Cum va fi vremea înainte de Crăciun

Potrivit analizei ANM, înainte de Crăciun, mai exact în intervalul 14-21 decembrie, mediile temperaturilor se vor situa peste cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice.

În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Totodată, meteorologii estimează că precipitațiile prezente vor avea cantități apropiate de mediile climatologice la nivelul întregii țări.

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