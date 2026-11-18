Vremea se schimbă semnificativ în mai multe zone din țară, iar meteorologii au emis avertizări de vreme severă pentru ziua de miercuri, 18 noiembrie. Vestul României se află sub atenționări de ploi abundente, iar în anumite zone montane a fost instituit cod portocaliu, fiind prognozate cantități importante de precipitații într-un interval scurt de timp.

Potrivit avertizărilor meteorologice, fenomenele vor afecta în special Munții Banatului și, pe alocuri, vestul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, ploile vor fi consistente, iar acumulările de apă pot ajunge la valori ridicate, ceea ce impune atenție în zonele unde precipitațiile se vor menține pe parcursul mai multor ore.

Avertizarea cod portocaliu este valabilă miercuri, în intervalul 10:00 – 20:00. În zonele vizate sunt estimate cantități de apă cuprinse între 30 și 50 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea caracter torențial, iar în anumite locuri se pot acumula cantități importante de precipitații, mai ales în zonele montane.

Situația meteorologică este cu atât mai relevantă cu cât în vestul țării au fost înregistrate precipitații și în zilele anterioare. Solul poate fi deja umed, iar noi episoade de ploaie abundentă pot favoriza scurgerile de apă, acumulările pe drumuri și creșterea nivelului unor cursuri de apă.

Mai multe regiuni, sub cod galben de ploi

Pe lângă zonele aflate sub cod portocaliu, meteorologii au emis și o avertizare cod galben pentru mai multe regiuni. Aceasta vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, zone din vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali.

Atenționarea este valabilă tot miercuri, între orele 10:00 și 20:00, interval în care sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, în special sub formă de aversă. Cantitățile de precipitații estimate se situează între 20 și 30 de litri pe metru pătrat.

Deși fenomenele anunțate pentru aceste zone sunt mai puțin intense decât cele vizate de codul portocaliu, ploile pot crea probleme în anumite localități, în special pe drumurile cu trafic intens, în zonele cu drenaj deficitar sau în apropierea cursurilor de apă.

În vestul și sud-vestul țării, vremea va rămâne instabilă, iar precipitațiile sunt așteptate să continue și în perioada următoare, pe fondul unui episod meteorologic care aduce temperaturi relativ ridicate pentru această perioadă a anului, dar și intervale cu cer predominant noros.

Temperaturi neobișnuit de ridicate în Capitală, înainte de răcirea de la finalul lunii

În București, vremea va rămâne mohorâtă în următoarele zile, cu ploi și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. Miercuri, valorile termice vor urca până la aproximativ 17 grade Celsius, în timp ce noaptea temperaturile vor coborî în jurul valorii de 10 grade.

Ploile și norii vor domina și în următoarele zile, însă schimbarea vremii este așteptată spre finalul săptămânii. Începând de vineri, condițiile meteorologice ar urma să devină mai favorabile, cu perioade însorite și temperaturi care se vor menține în jurul valorii de 17 grade Celsius pe timpul zilei. Minimele nocturne vor ajunge la aproximativ 7 grade.

Vremea mai blândă nu va dura însă prea mult. Spre ultima săptămână a lunii noiembrie, temperaturile din Capitală sunt prognozate să scadă considerabil. Maximele ar putea ajunge la aproximativ 7 grade Celsius, iar în timpul nopților valorile termice vor coborî sub zero, fiind estimate minime de până la -3 grade.

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