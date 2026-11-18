Cutremurul produs în noaptea de 18 noiembrie în zona seismică Vrancea a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București. Seismul i-a surprins pe mulți români în timpul somnului, iar mai multe vedete au povestit pe rețelele de socializare cum au trăit momentele respective. Printre cei care au reacționat s-au numărat Pavel Bartoș, Adelina Pestrițu, Mihai Bendeac și Răzvan Botezatu.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri. Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe localități din țară, iar reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online.

Pavel Bartoș, impresionat de durata seismului

Pavel Bartoș a povestit pe Instagram că a fost trezit de cutremur și că primul său gând a fost să se asigure că cei apropiați sunt bine. Actorul a mărturisit că, deși a mai trecut prin astfel de experiențe, durata seismului i s-a părut neobișnuită.

„Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi. La voi? Mi s-a părut cam lung. Ce senzație. Ciudat. Am mai trăit niște cutremure la viața mea și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine”, a transmis Pavel Bartoș într-un videoclip publicat pe Instagram.

Ulterior, prezentatorul a revenit cu un mesaj scurt în care a subliniat aspectul care l-a surprins cel mai mult.

„Da, lung de tot cutremurul ăsta!”, a scris Pavel Bartoș.

Adelina Pestrițu și Mihai Bendeac, reacții diferite după cutremur

Adelina Pestrițu a ales să transmită un mesaj scurt urmăritorilor săi, descriind senzația de a fi trezită din somn de mișcarea seismică.

„Ciudată senzație, să te trezească un cutremur”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

În schimb, Mihai Bendeac a tratat situația cu umor. Actorul a povestit că lucra la proiectul „Băieți de oraș” în momentul în care a început cutremurul și a comentat evenimentul într-o manieră ironică.

„Ce să vezi, lucram pentru Băieți de oraș, și se cutremură pământul, de ce mă întrebi?”, a spus Mihai Bendeac într-un videoclip publicat pe Instagram.

Ulterior, acesta a continuat gluma și în mesajul care a însoțit postarea.

„De bune ce sunt scenariile s-a cutremurat pământul”, a scris actorul.

Răzvan Botezatu nu a mai putut adormi după seism

Printre cei care au povestit pe larg experiența trăită în timpul nopții s-a numărat și Răzvan Botezatu. Fostul prezentator a spus că a fost trezit brusc de cutremur și că, după momentul de panică, nu a mai reușit să adoarmă.

„Au, a fost cutremur! Nu mai pot să dorm. Doamne, este 3 și ceva, nu mă mai ia somnul. Deci am simțit cutremurul. Nu știu cum ați simțit voi, dar m-am trezit și nu știam ce se întâmplă. S-a cutremurat tot, s-a cutremurat și Revi (câinele, n.r.). Voi ați simțit, maică, cutremurul? Pe mine nu mă mai ia somnul. Și mâine am o grămadă de treabă”, a povestit Răzvan Botezatu pe Instagram.

Acesta a explicat că avea de pregătit redeschiderea proiectului „Marea Reveneală de Crăciun”, motiv pentru care programul său era deja foarte încărcat. Pentru că nu a mai reușit să adoarmă după seism, a decis să își facă o cafea în toiul nopții.

„Am venit să-mi fac o cafea și azi ce e? Deci noi mai avem două zile, că sâmbătă trebuie să redeschidem Marea Reveneală de Crăciun. Și pe mine nu mă mai ia somnul, fac o cafea și aia e. Nu e, că oricum mă trezeam la 4. Doamne, maică! Sper că sunteți bine și că nu sunt avarii majore și să ne mai amintim să mai spunem și noi un Tatăl Nostru atunci când ne mai punem la somn, să ne mai suporte tătuțul”, a transmis Răzvan Botezatu.

Potrivit datelor comunicate de INFP, cutremurul din 18 noiembrie s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri în zona seismică Vrancea și a avut magnitudinea de 5,7. Seismul a fost resimțit inclusiv în București, iar în primele minute după producerea acestuia numeroși români au relatat în mediul online experiențele trăite în timpul nopții.

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