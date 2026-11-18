Două persoane au fost rănite, iar mai multe intervenții au fost raportate după cutremurul cu magnitudinea estimată la 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Autoritățile au mobilizat echipaje de pompieri pentru verificări în teren și evaluarea eventualelor efecte ale seismului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele operative desfășoară misiuni de recunoaștere în județele afectate și în București, după seismul produs la ora 02:48. Până în prezent, două persoane au fost rănite, iar mai multe apeluri au fost înregistrate la numărul unic de urgență 112.

Două persoane au fost rănite în urma seismului

Potrivit celei mai recente informări transmise de autorități, în județul Galați au fost înregistrate șapte apeluri la 112 după producerea cutremurului.

Una dintre persoanele rănite a fost lovită de ușa unui dulap în timp ce încerca să evacueze locuința. De asemenea, autoritățile au raportat și cazuri de atacuri de panică în rândul populației, notează Mediafax.

Un alt incident a avut loc în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea.

Pompierii verifică efectele cutremurului

Echipajele inspectoratelor pentru situații de urgență continuă verificările în teren pentru a identifica eventuale pagube și pentru a acorda sprijin persoanelor afectate.

Anterior, IGSU a anunțat că pompierii desfășoară misiuni de evaluare în județele Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui, precum și în municipiul București.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur.

Cutremur de 5,7 în zona seismică Vrancea

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, județul Covasna.

Magnitudinea estimată prin sistemul de avertizare timpurie a fost de 5,7, iar seismul s-a produs la o adâncime de 107,1 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la 44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 66 de kilometri sud de Focșani, 84 de kilometri sud de Buzău și 92 de kilometri sud de Bacău.

Cutremurul a fost resimțit și în București, precum și în mai multe județe din țară. Autoritățile continuă evaluarea situației, iar bilanțul persoanelor afectate poate fi actualizat pe măsură ce verificările sunt finalizate.

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