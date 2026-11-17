Elena Cârstea s-a întors în România după o perioadă petrecută în Statele Unite ale Americii, însă revenirea acasă a fost însoțită de probleme de sănătate. Artista a început să se simtă rău chiar de la sosirea pe aeroportul Otopeni, iar starea sa s-a agravat în zilele următoare. În cele din urmă, aceasta a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost internată.

Cântăreața a revenit în țară pe 12 noiembrie, în mare parte pentru a-și rezolva câteva probleme dentare. Potrivit unei persoane apropiate, Elena Cârstea a acuzat încă de la sosire o stare generală de rău, motiv pentru care a fost solicitată intervenția medicilor. Aceștia i-au administrat un tratament și i-au recomandat inclusiv internarea, însă artista a refuzat în primele două zile.

Elena Cârstea, probleme de sănătate

Situația nu s-a îmbunătățit, iar apropiații au observat că aceasta întâmpina dificultăți de respirație. Mai mult, saturația de oxigen nu ar fi depășit valoarea de 90, chiar și după ce i-a fost închiriat un aparat special pentru utilizare la domiciliu. Din cauza agravării simptomelor, a fost chemată din nou ambulanța, iar artista a ajuns la Spitalul Floreasca.

„De aproximativ 4-5 zile a ajuns în țară pentru a efectua lucrări dentare. În momentul în care a ajuns în aeroport, a început să se simtă rău. Aici, pe Otopeni (…) A ajuns acasă, la verișoara mea, timp în care i s-a făcut din ce în ce mai rău (…) Am chemat salvarea, i-a făcut antibiotic injectabil, i s-a dat o rețetă, i s-a făcut tratamentul la domiciliu. A refuzat și în prima zi, și în a doua zi (n.r. internarea) (…) Verișoara mea i-a închiriat un aparat de oxigen pentru o lună, însă saturația nu îi creștea peste 90 și dânsa se simțea foarte rău”, a declarat Mioara, apropiata Elenei Cârstea, conform Spynews.ro.

Familia Elenei Cârstea a fost informată despre cele întâmplate. Fiica sa, Adriana, intenționează să vină în România pentru a-și lua mama în America, însă numai după ce aceasta se va stabiliza complet și nu va mai avea nicio problemă de sănătate.

„Nu putea respira (…), tensiune relativ mare, 14-15, dar pulsul foarte mare (….) O stare de rău generală. Astăzi am adus-o la Floreasca, am reușit să intru la dânsa după o oră (…) Am vorbit atât cu soțul, cât și cu cele două fiice. Una dintre fiice va veni în România să o ia, dar în momentul în care se va stabiliza complet

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