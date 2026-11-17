Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare departe de a se încheia, iar situația fiului lor cel mic continuă să stârnească numeroase reacții. După ce Mirela Vaida și Cristina Cioran și-au exprimat public poziția în acest conflict, o altă persoană cunoscută a intervenit. Elena Udrea a comentat situația artistei și a lansat acuzații dure la adresa familiei Bădălău, dar și a autorităților care nu au gestionat situația.

Neînțelegerile dintre cei doi foști soți s-au intensificat în ultimele luni, după ce Nicolas, băiatul lor în vârstă de nouă ani, a rămas în locuința tatălui său. Deși până atunci, copiii locuiau împreună cu mama lor, cel mic nu s-a mai întors la Constanța de aproximativ cinci luni. Mai mult acesta ar fi acumulat peste 300 de absențe de la școală căci în prezent locuiește în zona Capitalei.

În încercarea de a clarifica situația, Claudia Pătrășcanu a mers recent la sediul DGASPC Giurgiu. Acolo, directorul instituției i-ar fi confirmat că Nicolas își dorește să petreacă timp și cu mama sa, nu doar cu tatăl.

Elena Udrea s-a implicat în scandal

Cazul a atras atenția mai multor persoane publice, iar Elena Udrea a decis să își exprime nemulțumirea printr-o postare pe Facebook. Aceasta a susținut că artista ar avea două hotărâri judecătorești prin care copiii îi sunt încredințați și a criticat modul în care autoritățile gestionează conflictul. Fosta politiciană a pus sub semnul întrebării capacitatea instituțiilor locale de a aplica legea și a cerut explicații inclusiv miniștrilor Justiției și Muncii.

„O mamă plânge la televizor pentru ca i-a fost luat copilul de către tatăl acestuia si nu i-l mai dă înapoi! Pentru ca nu vrea și își permite sa încalce legea! Deși femeia are două hotărâri judecătorești care îi încredințează cei doi minori, frați, spre creștere ei și nu tatălui, deși a existat un program de vizite și de întâlniri ale minorilor cu tatăl, care a fost întocmai respectat de mama în ultimii ani, din iulie vara aceasta, fiul lui Nicolae Bădălău, mare lider PSD și fost ministru, adevărat baron local, de Giurgiu, caci depre el este vorba, refuză să lase baiatul del mic, de 9 ani, să se întoarcă la mama și fratele lui! Iar autoritățile locale, DGASPC, Judecătoria din Bolintin Vale, se arată neputincioase în a aplica legea, în fața influenței familiei Bădălău. Nu comentez < > în viață ale fiului și nici cariera politică a tatălui acestuia! Întreb doar cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul acestei familii asupra unei mame și asupra copiilor ei, chiar și în ciuda amplorii luate de acest caz? Ce fac ministrul Muncii și Familiei, ministrul Justiției? Sau tac, pentru ca sunt tot PSD?”, a transmis Elena Udrea, pe Facebook.

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