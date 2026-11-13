Nici Bădălău, nici Claudia Pătrășcanu nu au ultimul cuvânt! Protecția Copilului cere măsuri urgente în plin război pentru cei doi minori

Răsturnare de situație în scandalul care parcă nu se mai termină, dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Autoritățile au intervenit și au cerut măsuri de urgență pentru binele celor doi copii aflați la mijloc. Astfel, după ani buni în care s-au târât reciproc prin tribunale, acum amândoi sunt reclamați, în instanță, chiar de către Protecția Copilului! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Ajunsă la capătul puterilor, Claudia Pătrășcanu a început să publice pe Tiktok toate încercările de a lua legătura cu unul dintre cei doi fii, pe care susține că nu l-a mai văzut de câteva luni. A mers la vila în care locuiește Gabi Bădălău, a sunat la interfon și a încercat să vorbească cu cel mic.

Pentru că nu a reușit, a solicitat și ajutorul DGASPC Giurgiu, iar unul dintre asistenții sociali a însoțit-o pentru a-l determina pe fostul soț să-l aducă pe băaiatul cel mic la poartă, ca mama lui să-l vadă.

Dincolo de toată această expunere, Bădălău nu a cedat insistențelor, motivând că băiatul nu vrea să plece de lângă el și să se întoarcă la mama sa.

Sunt două versiuni diferite, iar acest conflict care se adâncește nu face altceva decât foarte mult rău celor doi copii pe care îi au împreună.

Motiv pentru care, se pare, Protecția Copilului a intervenit de urgență în acest caz!

Războiul pentru copii a depășit granițele familiei

Atât Claudia Pătrășcanu, cât și Gabi Bădălău, au fost dați în judecată de instituția care protejează drepturile copiilor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a deschis un proces la Judecătoria Bolintin Vale, în care ambii părinți figurează în calitate de pârâți,

Obiectul dosarului este ”ordonanță președințială”, o procedură de urgență prin care se solicit măsurii provizorii în situații care necesită o intervenție rapidă a magistraților.

Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 24 noiembrie 20206, la ora 14:00.

Măsurile urgente cerute de DGASPC nu se cunosc încă, dar legislația îi permite instituției să solicite scoaterea temporară a unui copil din mediul familial, atunci când există indicii temeinice că acesta se află în pericol.

Mai precis, potrivit legii, în situații de abuz, neglijare sau înstrăinare părintească, Protecția Copilului poate cere judecătorilor, prin ordonanță președințială, plasament în regim de urgență la o rudă, o altă familie sau un asistent maternal.

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