Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a dat tot din casă! Ce planuri au avut producătorii emisiunii de la Antena 1: „Au investit mult în marketing”

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a dat tot din casă! Ce planuri au avut producătorii emisiunii de la Antena 1: "Au investit mult în marketing"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Dumitrescu, aka King Kong, a făcut dezvăluiri savuroase în cadrul emisiunii CANCAN pe Insulă. Fosta ispită din sezonul 6 al show-ului de la Antena 1 a vorbit fără perdea despre schimbările majore prin care a trecut producția de-a lungul anilor, despre criteriile de selecție a ispitelor, dar și despre strategia din spatele succesului răsunător al emisiunii. Iar concluzia lui este cât se poate de clară, șefii au înțeles ce își dorește, de fapt, publicul român. 

Cătălin Dumitrescu a făcut o incursiune în culisele unuia dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. Fosta ispită a pus față în față experiența din sezonul 6, în care a participat, și ceea ce se întâmplă în prezent pe Insula Iubirii. Diferențele? Deloc de neglijat! Una dintre cele mai importante schimbări s-a produs chiar în spatele camerelor de filmat. Mai exact, odată cu sezonul 6, o nouă echipă de producție a prluat frâiele emisiunii, cu o viziune diferită față de cea din primele cinci sezoane. Iar planul inițial a fost să transforme Insula Iubirii într-un format mai „curat”, în care accentul să cadă pe alte tipologii de participanți. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Cătălin Dumitrescu: „Au investit mult în partea de marketing”

CANCAN.RO: Ai sesizat niște diferențe între sezonul 6, în care ai fost tu, și sezonul actual?

Cătălin Dumitrescu: Da, sunt, cum să nu? Ideea e, pentru oamenii care nu știu. de la sezonul 1 până la sezonul 5 a fost o echipă, care s-a ocupat de producția emisiunii Insula Iubirii, nu cunosc acea echipă, să dau detalii despre ce s-a întâmplat în trecut, Din sezonul 6 a venit o altă echipă. Ei au vrut să facă ceva diferit, față de ce fusese în primele 5 sezoane. Ei au încercat, din ce îmi aduc aminte și din discușiile pe care le-am purtat, ei au încercat să facă o emisiune mult mai curată. La noi e blamată chestia asta, dacă vin anumite fete sau băieți, lumea spune că sunt de moravuri ușoare. Ei au încercat să fie mai clean, să nu fie un anumit tip de persoane, mai ales când vine vorba de ispite. dacă te uiți la ispitele din sezonul 6 și următoarele sezoane, se vede că s-au ales diferit ispitele.

CANCAN.RO: Dar hai să detaliem puțin, spune-mi exact la ce te referi.

Cătălin Dumitrescu: În sezoanele anterioare, nu era neapărat o Insulă a Iubirii, era o insulă cu 10 tipologii de bărbați și femei diferite. Nu erau ispite, erau oameni cu tipologii diferite. Eu n-am putut să analizez ispitele feminine, pentru că nu am stat cu ele, dar în ceea ce privește ispitele masculine, pot spune că eram 10 bărbați total diferiți.

Cătălin Dumitrescu, fostă ispită la Insula Iubirii, dezvăluiri în platoul emisiunii Cancan pe insulă

CANCAN.RO: Ca să se muleze pe fiecare concurentă în parte?

Cătălin Dumitrescu: Da, și asta. Și femei și bărbați mai arătoși. Selecția a fost diferită, ispitele arătau mult mai bine.

CANCAN.RO: Era mai riguroasă selecția?

Cătălin Dumitrescu: Nu neapărat, puteau să aleagă și pentru primele sezoane, dar nu știau care e feedback-ul oamenilor. Sezonul 6 nu a bubuit, spre exemplu, acela a fost punctul lor de plecare, iar apoi sezoanele au fost din ce în ce mai bune. Probabil și bugetele lor sunt altele. În sezonul 6, era prima edișie de după pandemie. Până și date-urile de acum sunt la alt nivel, atunci îți puneau o păturică și 2 lumânări și ăsta era date-ul. Era slăbuț, din punctul meu de vedere. Ei au înțeles ce vinde la noi, e clar că la noi nu o să prindă niciodată oameni care vorbesc foarte corect gramatical, sunt foarte manierați și au grijă la absolut orice, nu se uită nimeni. Oamenii se uită la scandal, dacă s-au înșelat, cine s-a culcat cu cine. În plus, e clar că s-a investit foarte mult pe partea de marketing, în sezonul 6 ne-au chemat doar de 2-3 ori pe la televizor. Acum, sunt chemați peste toți.

NU RATA – Cătălin Dumitrescu, fosta ispită de la Insula Iubirii l-a desființat pe Prințul Marco la prima vedere, apoi și-a schimbat părerea radical: „Cine e maimuțoiul ăsta?”

Andrei Lemnaru, dezvăluiri neașteptate despre ispitele Oana Monea și Andreea Crăciun: „I-am spus că nu o plac”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Paula Milea a inaugurat Four Beauty, noul salon de lux din Floreasca, și a dezvăluit povestea din spatele proiectului
Paula Milea a inaugurat Four Beauty, noul salon de lux din Floreasca, și a dezvăluit povestea din spatele proiectului
Serghei, dezvăluiri despre viața cu Anisia Gafton, noul rol de tătic și ce plan are dacă devine milionar: „Sunt praf la investiții”
Serghei, dezvăluiri despre viața cu Anisia Gafton, noul rol de tătic și ce plan are dacă devine milionar: „Sunt praf la investiții”
Romeo Vasiloni vrea să dea lovitura în Capitală! Fosta ispită de la Insula iubirii are planuri mari
Romeo Vasiloni vrea să dea lovitura în Capitală! Fosta ispită de la Insula iubirii are planuri mari
Viviana Sposub și-a găsit marea iubire și are un plan nou. Ofertele din televiziune nu au convins-o
Viviana Sposub și-a găsit marea iubire și are un plan nou. Ofertele din televiziune nu au convins-o
Război nemilos între clanurile care au băgat spaima în maneliști! Procurorii au interceptat tot
Război nemilos între clanurile care au băgat spaima în maneliști! Procurorii au interceptat tot
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Mediafax
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
Gandul.ro
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
Click.ro
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Lidl aduce în ofertă două gadgeturi pentru curățenia casei. Aspirator vertical și robot de aspirare Silvercrest, la prețuri reduse
go4it.ro
Lidl aduce în ofertă două gadgeturi pentru curățenia casei. Aspirator vertical și robot de aspirare Silvercrest, la prețuri reduse
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
Gandul.ro
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.