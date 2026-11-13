Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a dat tot din casă! Ce planuri au avut producătorii emisiunii de la Antena 1: „Au investit mult în marketing”

Cătălin Dumitrescu, aka King Kong, a făcut dezvăluiri savuroase în cadrul emisiunii CANCAN pe Insulă. Fosta ispită din sezonul 6 al show-ului de la Antena 1 a vorbit fără perdea despre schimbările majore prin care a trecut producția de-a lungul anilor, despre criteriile de selecție a ispitelor, dar și despre strategia din spatele succesului răsunător al emisiunii. Iar concluzia lui este cât se poate de clară, șefii au înțeles ce își dorește, de fapt, publicul român.

Cătălin Dumitrescu a făcut o incursiune în culisele unuia dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. Fosta ispită a pus față în față experiența din sezonul 6, în care a participat, și ceea ce se întâmplă în prezent pe Insula Iubirii. Diferențele? Deloc de neglijat! Una dintre cele mai importante schimbări s-a produs chiar în spatele camerelor de filmat. Mai exact, odată cu sezonul 6, o nouă echipă de producție a prluat frâiele emisiunii, cu o viziune diferită față de cea din primele cinci sezoane. Iar planul inițial a fost să transforme Insula Iubirii într-un format mai „curat”, în care accentul să cadă pe alte tipologii de participanți. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Cătălin Dumitrescu: „Au investit mult în partea de marketing”

CANCAN.RO: Ai sesizat niște diferențe între sezonul 6, în care ai fost tu, și sezonul actual?

Cătălin Dumitrescu: Da, sunt, cum să nu? Ideea e, pentru oamenii care nu știu. de la sezonul 1 până la sezonul 5 a fost o echipă, care s-a ocupat de producția emisiunii Insula Iubirii, nu cunosc acea echipă, să dau detalii despre ce s-a întâmplat în trecut, Din sezonul 6 a venit o altă echipă. Ei au vrut să facă ceva diferit, față de ce fusese în primele 5 sezoane. Ei au încercat, din ce îmi aduc aminte și din discușiile pe care le-am purtat, ei au încercat să facă o emisiune mult mai curată. La noi e blamată chestia asta, dacă vin anumite fete sau băieți, lumea spune că sunt de moravuri ușoare. Ei au încercat să fie mai clean, să nu fie un anumit tip de persoane, mai ales când vine vorba de ispite. dacă te uiți la ispitele din sezonul 6 și următoarele sezoane, se vede că s-au ales diferit ispitele.

CANCAN.RO: Dar hai să detaliem puțin, spune-mi exact la ce te referi.

Cătălin Dumitrescu: În sezoanele anterioare, nu era neapărat o Insulă a Iubirii, era o insulă cu 10 tipologii de bărbați și femei diferite. Nu erau ispite, erau oameni cu tipologii diferite. Eu n-am putut să analizez ispitele feminine, pentru că nu am stat cu ele, dar în ceea ce privește ispitele masculine, pot spune că eram 10 bărbați total diferiți.

CANCAN.RO: Ca să se muleze pe fiecare concurentă în parte?

Cătălin Dumitrescu: Da, și asta. Și femei și bărbați mai arătoși. Selecția a fost diferită, ispitele arătau mult mai bine.

CANCAN.RO: Era mai riguroasă selecția?

Cătălin Dumitrescu: Nu neapărat, puteau să aleagă și pentru primele sezoane, dar nu știau care e feedback-ul oamenilor. Sezonul 6 nu a bubuit, spre exemplu, acela a fost punctul lor de plecare, iar apoi sezoanele au fost din ce în ce mai bune. Probabil și bugetele lor sunt altele. În sezonul 6, era prima edișie de după pandemie. Până și date-urile de acum sunt la alt nivel, atunci îți puneau o păturică și 2 lumânări și ăsta era date-ul. Era slăbuț, din punctul meu de vedere. Ei au înțeles ce vinde la noi, e clar că la noi nu o să prindă niciodată oameni care vorbesc foarte corect gramatical, sunt foarte manierați și au grijă la absolut orice, nu se uită nimeni. Oamenii se uită la scandal, dacă s-au înșelat, cine s-a culcat cu cine. În plus, e clar că s-a investit foarte mult pe partea de marketing, în sezonul 6 ne-au chemat doar de 2-3 ori pe la televizor. Acum, sunt chemați peste toți.

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