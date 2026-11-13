Viviana Sposub și-a găsit marea iubire și are un plan nou. Ofertele din televiziune nu au convins-o

Viviana Sposub și-a găsit marea iubire și are un plan nou. Ofertele din televiziune nu au convins-o
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„În ultima perioadă, am tot primit propuneri de proiecte în televiziune care m-ar fi scos complet din zona de confort”, mărturisește Viviana Sposub, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Vedeta vorbește deschis despre oportunitățile profesionale pe care le-a cântărit atent, dar și despre felul în care gestionează hate-ul din mediul online și întrebările incomode pe care ar prefera să nu le mai audă.

Dincolo de aparițiile publice, Viviana pare să traverseze o perioadă frumoasă și pe plan sentimental. După despărțirea de George Burcea, vedeta și-a refăcut viața alături de Iustin Chiroiu, iar povestea lor de dragoste a atras rapid atenția publicului. Chiar dacă nu obișnuiește să ofere foarte multe detalii despre viața privată, aparițiile celor doi împreună nu au trecut neobservate.

„Oamenii proiectează asupra celorlalți ceea ce au în interiorul lor”

Nici planurile de viitor nu sunt deloc modeste! Viviana nu își dorește să se limiteze la online sau televiziune, ci visează să exploreze și alte domenii în care să se afirme. „Peste cinci ani mă văd și mai frumoasă, și mai sexy, și cu și mai multe proiecte!”, spune vedeta, care își dorește să își urmeze inclusiv pasiunile pentru muzică și film. Mai mult, dacă în trecut apropierea de 30 de ani o speria, acum privește cu totul diferit această etapă a vieții.

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„În ultima perioadă, am tot primit propuneri de proiecte în televiziune care m-ar fi scos complet din zona de confort”

CANCAN: Care este cea mai urâtă răutate care s-a spus despre tine și te-a afectat?

Viviana Sposub: Poate că, în trecut, mă afectau răutățile pe care le auzeam despre mine, dar, în timp, am învățat că oamenii proiectează asupra celorlalți ceea ce au în interiorul lor. Astăzi, nu mai iau lucrurile personal și nu mai pun la suflet părerile răutăcioase.

CANCAN: Ce planuri ai pentru perioada următoare? Pregătești proiecte noi?

Viviana Sposub: De câțiva ani, mă concentrez pe cariera mea în online și asta vreau să fac și în perioada următoare. Îmi place libertatea de exprimare pe care mi-o oferă acest domeniu și faptul că pot fi mult mai creativă, ceea ce mă face să fiu foarte entuziasmată de fiecare proiect online și de fiecare oportunitate de a colabora cu brandurile mele preferate.

CANCAN: Te gândești la o vacanță? Care este destinația în care visezi să ajungi?

Viviana Sposub: Am avut privilegiul de a călători destul de mult până la această vârstă, însă nu sunt genul de persoană care își face planuri stricte. Mi s-a întâmplat de multe ori să planific vacanțe și să nu mai pot ajunge din cauza proiectelor, așa că am decis să aleg destinațiile spontan, atunci când am timp liber.

CANCAN: Unde te vezi peste cinci ani: în televiziune, în online sau într-un cu totul alt domeniu?

Viviana Sposub: Peste cinci ani mă văd și mai frumoasă, și mai sexy, și cu și mai multe proiecte! Înainte mă speria ideea de a mă apropia de 30 de ani, dar acum îmi dau seama cât de mult se îmbunătățește viața mea de la an la an. Cred că peste cinci ani nu mă voi limita doar la online sau televiziune, ci îmi voi urma și pasiunea pentru muzică și film.

„Peste cinci ani mă văd și mai frumoasă, și mai sexy, și cu și mai multe proiecte!”

CANCAN: Dacă ai putea da timpul înapoi, există o greșeală pe care nu ai mai repeta-o? Ai vreun regret, fie pe plan personal, fie profesional, care încă te urmărește?

Viviana Sposub: Eu cred că nu aș mai fi cine sunt astăzi dacă aș schimba chiar și cea mai mică greșeală sau decizie din trecut. Cred cu tărie că învățăm din fiecare experiență, indiferent dacă a fost una bună sau mai puțin bună, și doar așa putem evolua.

CANCAN: Există o întrebare care îți este adresată frecvent și pe care ai prefera să nu o mai auzi niciodată? Ce subiect te deranjează cel mai mult atunci când ești intervievată?

Viviana Sposub: Nu este doar cazul meu și nu se întâmplă asta doar în cadrul interviurilor, ci și în viața de zi cu zi. Cred că multe femei s-au săturat de întrebările insistente legate de căsătorie sau copii. Mi se par niște subiecte personale pe care fiecare femeie ar trebui să le abordeze dacă își dorește, nu pentru că simte că trebuie să ofere un răspuns celor din jur.

CANCAN: Care a fost cea mai neașteptată sau îndrăzneață propunere pe care ai primit-o vreodată?

Viviana Sposub: În ultima perioadă, am tot primit propuneri de proiecte în televiziune care m-ar fi scos complet din zona de confort. În anii trecuți spuneam „Da” aproape oricărei propuneri, chiar dacă era mai îndrăzneață, dar acum îmi place atât de mult stilul de viață pe care mi l-am format, încât pun totul în balanță atunci când primesc o propunere.

CANCAN: Cum răspunzi la hate?

Viviana Sposub: Ignor total! :)) Nu trebuie să îmi consum energia încercând să conving pe toată lumea să mă placă.

NU RATA: De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt

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Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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