Război nemilos între clanurile care au băgat spaima în maneliști! Procurorii au interceptat tot

Mai mulți maneliști celebri ar fi fost obligați să plătească taxă de protecție de către membrii unui clan interlop din Capitală. Acest dosar scoate la iveală însă și alte informații cutremurătoare despre două grupări rivale, cu socoteli vechi de încheiat. Se pare că lucrurile ar fi degenerat atât de rău pe străzile din Ferentari, încât s-a ajuns la o luptă cu pistoale și cocktailuri Molotov! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Lumea maneliștilor a fost zguduită, în vara acestui an, de o anchetă de proporții. Atunci au apărut informații cum că membri ai clanului Ștoacă ar fi pus la cale o afacere pe spatele mai multor lăutari, cărora le-ar fi pretins constant taxă de protecție. Printre cântăreții ai căror nume s-a vehiculat ca martor în anchetă ar fi fost și Robert Lele, audiat împreună cu alți colegi de scenă.

Potrivit anchetatorilor, interlopii ar fi venit la concertele maneliștilor, unde aruncau cu bani pentru dedicații, însă la final le-ar fi cerut jumătate din încasări.

Însă problemele clanului Ștoacă nu s-au oprit aici. Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, în culise, membrii grupării purtau un război violent cu cei din clanul Toboșarii.

Iar situația a degenerate într-un măcel, în luna mai a acestui an, după ce ambele tabere s-au provocat prin transmisiuni live făcute pe Tiktok. Practic și-au aruncat invitații la o confruntare direct.

Procurorii au intrat pe fir și au interceptat o convorbire șocantă.

„Îl distrug mâine! (…) Mâine îl tai, ți-l omor!”, amenința unul dintre participanții la conflict, potrivit transcrierii reproduse în dosar.

Au urmat și alte amenințări: „Pe ziua de mâine va fi o crimă, o nenorocire pe ziua de mâine cu (…) și cu noi!”, a continuat același individ.

Iar amenințările chiar s-au pus în aplicare a doua zi!

Cocktailuri Molotov și zece focuri de armă

Membrii celor două grupări s-au confruntat în cartierul Ferentari, unde răfuiala a fost ca în filme: cu pistoale, sticle incendiare, bate și arme albe.

Polițiștii au consemnat că în timpul confruntării s-au tras 10 focuri de armă și au fost incendiate mai multe porțiuni de stradă, dar și mașini.

Oamenii din zonă au asistat șocați la scenele violente dintre cele două clanuri.

La o zi distanță după răfuiala dintre cele două clanuri, interlopii au început să facă ”curețenie” și să scape de armele folosite. Potrivit interceptărilor, una dintre femeile care a participat la bătaia general ar fi zis: „Din mașina mică și din aia tre’ să luăm toate bâtele”, se arată în transcrierea convorbirii.

În urma anchetei au fost dispuse mai multe rețineri, dar și arestări. Procurorii au extins cercetările pentru fapte de violență, mai multe infracțiuni de șantaj, tulburarea ordinii publice și infracțiuni privind armele.

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