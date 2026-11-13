Gabi Torje a „spart” deja marele premiu câștigat la Asia Express. Pe ce a cheltuit banii primiți de la Antena 1

Gabi Torje a "spart" deja marele premiu câștigat la Asia Express. Pe ce a cheltuit banii primiți de la Antena 1
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Participarea la „Asia Express – Drumul Mătăsii” i-a adus lui Gabi Torje nu doar experiențe de neuitat și o mulțime de amintiri, ci și un premiu consistent. După încheierea aventurii televizate, fostul fotbalist pare să fi găsit deja o modalitate de a se bucura de câștigurile obținute în competiție. Acesta a plecat într-o vacanță peste Ocean, alături de iubita sa, Larisa, cei doi alegând Statele Unite ale Americii pentru o escapadă departe de agitația din România.

Călătoria americană a cuplului a inclus mai multe destinații cunoscute, iar printre orașele în care au ajuns se numără Detroit și Las Vegas. Cei doi au împărtășit cu urmăritorii din mediul online imagini din vacanță, oferind câteva indicii despre locurile pe care le-au vizitat și experiențele pe care le-au trăit în această perioadă.

Gabi Torje a „spart” deja marele premiu câștigat la Asia Express

Gabriel Torje ar fi plecat acasă cu o sumă considerabilă după participarea la Asia Express 2026. Din premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro, fostului fotbalist îi revin 15.000 de euro, cealaltă jumătate fiind câștigată de coechipierul său, Alin Alexuc Ciurariu. La acești bani se adaugă și partea sa din cele șase amulete obținute pe parcursul competiției, evaluate la 6.000 de euro în total. Astfel, Torje ar mai încasa 3.000 de euro, ajungând deja la 18.000 de euro.

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Câștigurile nu se opresc însă aici. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Gabi Torje ar fi fost remunerat cu 2.500 de euro pentru fiecare etapă parcursă în emisiune. Cum a rezistat până în finală și a bifat zece etape, fostul internațional ar fi încasat încă 25.000 de euro. În aceste condiții, suma totală obținută de la Antena 1 s-ar ridica la cel puțin 43.000 de euro, fără a lua în calcul eventualul bonus primit la semnarea contractului, despre care nu există informații publice.

Una dintre opririle care au atras atenția a fost Las Vegas, celebrul oraș din statul Nevada, cunoscut pentru hotelurile spectaculoase, cazinouri, luminile impresionante și atmosfera sa vibrantă. Gabi Torje și Larisa au profitat de ocazie pentru a descoperi orașul și pentru a imortaliza momente din aventura lor americană. Fotografiile publicate de cei doi au arătat câteva dintre peisajele urbane și atracțiile specifice acestei destinații extrem de populare printre turiști.

Vacanța din Statele Unite pare să fie una dintre modalitățile prin care fostul internațional român a ales să se bucure de perioada de după competiția de la Antena 1. După săptămânile petrecute pe Drumul Mătăsii, unde probele dificile, obstacolele și condițiile solicitante au făcut parte din rutina zilnică, o călătorie peste Ocean reprezintă o schimbare totală de decor.

Aparițiile din mediul online arată că Larisa îl însoțește pe fotbalist în această călătorie, cei doi bucurându-se împreună de experiențele din Statele Unite. După oprirea din Detroit, Las Vegas a devenit una dintre destinațiile importante ale itinerariului lor american.

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