Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express

Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă/ sursa foto: colaj CANCAN
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Finala Asia Express se apropie cu pași repezi. Cei care se luptă pentru marele premiu sunt Valerie Lungu și Alex Gîlcă împotriva lui Gabi Torje și a lui Alin Alexuc. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit competiția chiar în semifinală.

Plecarea lor a fost subiect intens de discuție în mediul online. Însă cele două concurente au fost eliminate pentru că au pierdut proba și au luat cutia în care mărgelele erau roșii. Cele zece săptămâni nu au fost ușoare pentru Mirela și Oana, dar și răsplata este pe măsură. Antena 1 le-a oferit o sumă considerabilă pentru parcursul lor, așadar putem spune că nu au plecat fără nimic din competiție. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă de la Antena 1

Emisiunea Asia Express este presărată cu probe dificile. Pe lângă asta, concurenții sunt nevoiți să se adapteze unui stil de viață neașteptat, să facă autostop, să ceară mâncare și să mai facă față și stresului. Totuși, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au demonstrat cât de puternice sunt și au ajuns până în semifinală.

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Postul Antena 1 le-a oferit concurentelor câte 3.000 de euro pentru fiecare stage în parte, individual, astfel că pentru cele zece săptămâni, au primit 30.000 de euro fiecare. Deși nu este marele premiu, prezentatoarea TV și interpreta de muzică populară nu au plecat cu mâna în buzunar, ci cu o sumă considerabilă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă/ sursa foto: captură video Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă/ sursa foto: captură video Antena 1

Ce au transmis concurentele după eliminarea Asia Express

Mirela Vaida a declarat la Asia Express, imediat după ce a aflat că vor părăsi competiția, că nu are niciun regret. Dimpotrivă, este fericită că a acceptat provocarea. Pentru ea, emisiunea a fost aventura vieții sale.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a declarat Mirela Vaida la Asia Express.

De cealaltă parte, Oana Tomoiagă a transmis în mediul online că este recunoscătoare pentru tot. Ea a punctat că a învățat ceva de la fiecare țară pe care a parcurs-o, însă cea mai importantă lecție este aceea de a se bucura de lucrurile mici.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

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De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt? Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express

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