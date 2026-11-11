Serghei Mizil n-a mai suportat după ce a văzut criza de nervi a Valeriei Lungu la Asia Express: ”Du-te, bă, la balamuc”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns în marea finală Asia Express. Parcursul lor a fost intens comentat în mediul online, mai ales din cauza comportamentului pe care l-a afișat influencerița. Într-o ediție recentă, aceasta a avut o criză de nervi și s-a răzbunat pe un șofer.

Tânăra basarabeancă nu s-a mai abținut atunci când a văzut că un șofer s-a oprit pentru a-i ajuta, iar la scurt timp le-a spus concurenților că trebuie să ajungă la muncă. Cu alte cuvinte, Valerie Lungu a considerat că și-a pierdut timpul și a răbufnit la șofer. Momentul a ajuns și în vizorul lui Serghei Mizil. Fostul concurent Asia Express a comentat atitudinea influenceriței, arătându-se nemulțumit de modul în care a gestionat situația. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Serghei Mizil n-a mai suportat după ce a văzut criza de nervi a Valeriei Lungu la Asia Express

Emisiunea i-a pus de multe ori pe concurenți în situații neașteptate. Aceștia au fost nevoiți să își păstreze calmul, însă Valerie Lungu nu a mai putut și a făcut o scenă în toată regula, în plină stradă. Ea îi cerea explicații șoferului care a oprit la autostop, dar care nu a putut să îi ducă la destinația lor finală.

Criza de nervi pe care a avut-o tânăra a atras imediat atenția, iar Serghei Mizil a reacționat la „Cu gura plină în Asia Express”, show difuzat pe Antena Play. Bărbatul a rămas uimit de comportamentul basarabencei și a avut o replică pe măsură: „Du-te, bă, la balamuc”. Nici Raluca Bădulescu nu a fost mai prejos și a recreat momentul în stilul său caracteristic, plin de umor și ironie.

Valerie Lungu a ajuns în finală

Marți, 10 noiembrie, a avut loc semifinala Asia Express. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au pierdut proba, astfel că ajunse la Irina Fodor au fost eliminate. Miercuri, 11 noiembrie, se va difuza marea finală.

Pentru marele premiu și titlul de câștigător se luptă Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă împotriva lui Gabi Torje și a lui Alin Alexuc. Competiția nu va fi ușoară, iar răbdarea, calmul și caracterul puternic își vor spune cuvântul. Deznodământul poate fi urmărit de la 20:30 pe Antena 1.

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