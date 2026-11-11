Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit
A fost cutremur în România/ sursă foto: social media
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Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), în dimineața zilei de marți spre miercuri, 10-11 noiembrie, a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit?

Cutremurul s-a produs la ora locală 04:25 (marți spre miercuri, 10-11 noiembrie) în zona seismică Vrancea și a avut o magnitudine de 2,3 grade pe scara Richter. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 155,7 kilometri, în apropierea orașelor Focșani, Sfântu Gheorghe, Buzău, Brașov și Ploiești.

„În ziua de 22 Noiembrie 2026, la ora 04:25:18 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 155.7 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 54 km S de Focșani, 60 km SE de Sfântul-Gheorghe, 61 km S de Buzău, 68 km E de Brașov și 85 km NE de Ploiești”, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

sursă foto: INFP

Val de cutremure în România

Încă de la începutul lunii noiembrie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a înregistrat un val de cutremure pe teritoriul României, mai exact 11 în doar 10 zile. 5 dintre cutremure au avut loc într-o singură zi, pe data de 1 noiembrie, în zona seismică Vrancea, iar unul a fost localizat în Marea Neagră.

Cel mai puternic seism din luna noiembrie a avut magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter și s-a produs pe 1 noiembrie în zona Vrancea, urmat de un alt seism notabil pe data de 4 noiembrie, în județul Buzău, de 3,5 grade pe scara Richter.

În 2026, cel mai puternic seism produs în România a avut magnitudinea de 4,8 pe scara Richter și a avut loc pe data de 19 octombrie. Epicentrul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, județul Buzău și a avut loc la o adâncime de 124 de kilometri. Cutremurul s-a resimțit în mai multe orașe din estul și sudul țării, inclusiv în București, Brașov, Buzău, Ploiești și Târgoviște.

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