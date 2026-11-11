Incendiu violent în stațiunea Straja! O cabană cu patru niveluri a fost făcută scrum

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață în stațiunea montană Straja. O cabană construită pe patru niveluri a fost făcută scrum. Pompierii au intervenit cu numeroase echipaje la fața locului și au încercat să lichideze flăcările pentru a nu se extinde la clădirile învecinate.

Incendiul a izbucnit în această dimineață, 11 noiembrie. Alarma a fost dată imediat, iar pompierii au ajuns la scurt timp la fața locului. Însă, chiar și așa, la sosirea echipajelor de intervenție, construcția era deja cuprinsă în totalitate de flăcări.

Incendiu violent în stațiunea Straja

Cabana care a luat foc dispunea de 12 locuri de cazare, însă, în momentul producerii incendiului, nu se afla niciun turist în interior. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pentru limitarea și lichidarea incendiului au fost mobilizate echipaje de la subunitățile de pompieri din Petroșani și Lupeni.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, de mare și medie capacitate, iar pentru eventuale situații de urgență a fost direcționată și o ambulanță SMURD. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, continuând intervenția pentru stingerea tuturor focarelor și înlăturarea pericolului de reaprindere.

„Echipaje de stingere de la subunitățile de pompieri din Petroșani și Lupeni intervin, la această oră, pentru lichidarea unui incendiu violent care s-a produs la o cabană din stațiunea montană Straja. Din fericire, în cele 12 locuri de cazare ale cabanei nu se aflau turiști, iar nicio persoană nu a fost rănită în urma izbucnirii flăcărilor. Incendiul este localizat, iar echipajele de pompieri continuă misiunea pentru lichidarea acestuia. La sosirea pompierilor, cabana, construită în mare parte din lemn, ardea generalizat. Focul a cuprins parterul, cele 2 etaje ale construcției, dar și mansarda”, a transmis ISU Hunedoara.

Pentru moment, nu se cunoaște cauza care a provocat incendiul. După încheierea operațiunilor de stingere, specialiștii urmează să efectueze verificări pentru a determina de la ce a pornit incendiul și care au fost împrejurările în care flăcările au cuprins întreaga cabană construită din lemn.

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