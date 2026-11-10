Șase persoane de la Spitalul Sf. Pantelimon au fost trimise în judecată. Patru pacienți au murit

În perioada mai 2023-aprilie 2024, patru pacienți au murit la Spitalul Sf. Pantelimon din București. Autoritățile au demarat o anchetă, iar acum șase persoane au fost trimise în judecată. Ele sunt acuzate că au folosit o metodă ascunsă pentru reducerea tratamentului.

Patru medici și două asistente au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Medicii sunt acuzați de omor calificat, tentativă de omor calificat și alte infracțiuni, după ce anchetatorii au stabilit că mai multor pacienți internați la Terapie Intensivă le-ar fi fost redus intenționat tratamentul de susținere a funcțiilor vitale, pentru a le grăbi moartea. Anchetatorii susțin că au folosit trei metode prin care ar fi accelerat decesul: reducerea bruscă și nejustificată medical a dozei de noradrenalină, scăderea concentrației de oxigen administrate prin ventilatorul mecanic până la 21% și neacordarea manevrelor de resuscitare în momentul instalării stopului cardio-respirator.

Șase persoane de la Spitalul Sf. Pantelimon au fost trimise în judecată

Faptele ar fi avut loc în perioada 2023-2024, iar medicii și asistentele medicale ar fi selectat pacienți despre care credeau că nu mai au șanse de supraviețuire, fără să consulte fișa medicală obiectiv. Aceștia ar fi intervenit asupra tratamentului, în special când apropiații mergeau în vizită. Pentru a ascunde intervențiile, medicii ar fi falsificat foile de observații consemnând valori ale administrării noradrenalinei și ale altor parametri vitali care nu corespundeau realității.

Anchetatorii numesc această metodă „nora pentru vizită”. Astfel, în timpul vizitelor, cadrele medicale creșteau temporar doza de noradrenalină la valori aparent normale, pentru ca aparținatorii să nu observe reducerea sau întreruperea tratamentului. Ulterior, doza ar fi fost redusă din nou la valori minimale. În acest caz, patru pacienți au murit, a cincea persoană a fost victima unei tentative de omor, iar în cazul unei alte persoane un medic ar fi dat indicații cu privire la tratament, însă nu au fost puse în aplicare.

Cei patru medici au fost trimiși în judecată pentru omor calificat și tentativă de omor calificat. Pe de altă parte, cele două asistente medicale au fost trimise în judecată pentru mărturie mincinoasă, iar una dintre ele și pentru fals intelectual.

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