În septembrie 1995, Mariana Văduva a fost dusă la orfelinat. Ce s-a aflat despre ea, 31 de ani mai târziu

În septembrie 1995, Mariana Văduva a fost dusă la orfelinat. Ce s-a aflat despre ea, 31 de ani mai târziu
Mariana Văduva/ sursa foto: colaj CANCAN
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În România, mii de copii ajung la orfelinate. Unii dintre ei își caută mai apoi părinții, în timp ce alții își croiesc propriul drum. Mariana Văduva a ajuns la o casă de copii în septembrie 1995, iar 31 de ani mai târziu a scris un mesaj emoționant în mediul online. 

Aceasta a scris pe un grup dedicat persoanelor care au trăit în orfelinate. Mariana Văduva a transmis că a avut o familie adoptivă care a avut grijă de ea și i-au oferit toată dragostea de care are nevoie un copil. Numai că pentru ea nu a fost suficient. 31 de ani mai târziu, femeia își dorește să își găsească mama biologică. A explicat că este din Olt, știe despre cea care i-a dat viață că a mai avut alți doi copii, pe care nu i-a cunoscut niciodată. Acum speră să afle detalii despre ea și poate o va întâlni la un moment dat.

Mariana Văduva a fost dusă la orfelinat

Imediat după naștere, mama Marianei a dus-o la un orfelinat din Olt. Acolo a stat până la 1 an și jumătate, iar apoi a fost adoptată de o familie cu suflet mare.

Cu toate acestea, întrebările au continuat până astăzi. Femeia în vârstă de 31 de ani știe că pe mama ei o cheamă Văduva Elena și că a mai avut doi copii.

„Mă numesc Văduva Mariana, născută pe 29 septembrie 1995, în Drăgănești-Olt, județul Olt. Povestea mea a început cu o despărțire. După naștere am ajuns la orfelinatul din Olt, unde am stat până la 1 an și jumătate. Atunci, Dumnezeu mi-a scos în cale doi oameni minunați, părinții mei adoptivi, care m-au luat în viața lor și m-au crescut cu dragoste. Pentru asta le voi fi recunoscătoare toată viața. Dar nimeni nu poate șterge dorul de mama care te-a adus pe lume. Nimeni nu poate șterge dorul de frații cu care ar fi trebuit să cresc.
Mama mea se numea atunci VĂDUVA ELENA si înaintea mea, ea mai avea doi copii. Doi copii pe care nu i-am îmbrățișat niciodată, dar pe care îi visez mereu”, a scris Mariana Văduva pe Facebook.

Femeia vrea să își cunoască mama

Deși anii au trecut, dorul de mamă este încă de nestăpânit. În continuarea mesajului, Mariana a transmis că nu o judecă pe cea care i-a dat viață și tot ce își dorește este să o cunoască.

Mai mult decât atât, a ținut să îi mulțumească pentru tot, chiar dacă nu i-a fost alături. De asemenea, ea a cerut ajutorul comunității de pe Facebook, în speranța că cineva știe mai multe despre ea.

„Mamă, dacă citești asta, vreau să știi că nu sunt supărată și nu te judec. Nu vreau să-ți tulbur viața, vreau doar să te cunosc, să te văd măcar o dată și să-ți spun mulțumesc că mi-ai dat viață.
Fraților, dacă existați și citiți, eu sunt sora voastră mai mică. Vă caut. Vă iubesc chiar fără să vă cunosc. Vă rog pe toți cei care citiți DISTRIBUIȚI. Poate mama mea sau frații mei sunt chiar printre prietenii voștri. Poate o singură distribuire mă duce acasă, la rădăcinile mele. Dacă știți ceva despre Văduva Elena din Olt, scrieți, vă rog în privat acestei pagini. Orice detaliu contează.
Vă mulțumesc din suflet!”, a mai scris ea.

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