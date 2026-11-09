Ce se întâmplă în corpul unui om dacă se gândește des la moarte, potrivit unui studiu

Ce se întâmplă în corpul unui om dacă se gândește des la moarte, potrivit unui studiu
Legătura neașteptată dintre gândurile de moarte și sănătate / Sursa foto: Pexels
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Discuțiile despre moarte sunt considerate uneori tabu. Totuși, specialiștii susțin că acceptarea propriului sfârșit ar putea avea beneficii importante asupra sănătății emoționale. O practică inspirată din Bhutan, care presupune să ne gândim la moarte de cinci ori pe zi, ar putea contribui la reducerea anxietății și la cultivarea fericirii.

Jurnalista Kara Swisher obișnuiește să citească zilnic citate despre moarte. Nu face acest lucru dintr-o perspectivă morbidă și nici pentru a se lăsa copleșită de tristețe, ci pentru că este inspirată de o practică din Bhutan, menită să îi ajute pe oameni să accepte caracterul inevitabil al morții și să privească viața cu mai multă recunoștință.

Gândurile despre moarte ne ajută să ne bucurăm de prezent

Ideea de a reflecta constant asupra morții poate părea în contradicție cu dorința de a avea o viață fericită. Cu toate acestea, unele cercetări sugerează că această conștientizare ne poate ajuta să ne bucurăm mai mult de prezent. Astfel, ar fi mai ușor să ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Un studiu realizat în 2007 a arătat că gândurile legate de propria mortalitate i-au ajutat pe participanți să fie mai receptivi la emoțiile pozitive. De asemenea, o cercetare din 2017 a identificat o legătură între discuțiile despre moarte și diminuarea anxietății asociate acestui subiect.

Problema este că multe persoane evită să recunoască existența morții, să se gândească la ea sau să vorbească despre acest subiect. Potrivit lui Brian Carpenter, profesor de psihologie și științe ale creierului la Universitatea Washington din St. Louis, această atitudine îi poate face pe oameni să devină mai temători și mai puțin pregătiți să accepte inevitabilitatea sfârșitului vieții, potrivit CNN.

Modalitatea prin care acceptarea morții ne ajută să trăim mai bine

Specialiștii spun că nu este necesar ca oamenii să ajungă în punctul în care să nu se mai teamă de moarte. Brian Carpenter subliniază că frica este o reacție firească, important fiind modul în care alegem să gestionăm aceste emoții.

Gândurile despre moarte ne ajută să trăim mai mult în prezent / Sursa foto: Pexels

Evitarea discuțiilor despre moarte îi poate lăsa pe oameni nepregătiți atât din punct de vedere practic, cât și emoțional. În schimb, acceptarea acestei realități îi poate ajuta să își organizeze mai bine lucrurile, să discute cu membrii familiei despre dorințele lor și să ia decizii importante pentru viitor.

Pregătirea pentru sfârșitul vieții nu înseamnă că o persoană renunță la bucuria de a trăi. Din contră, aceasta devine mai conștientă de timpul pe care îl are la dispoziție. Discuțiile cu cei dragi despre dorințele personale, organizarea lucrurilor importante și stabilirea priorităților sunt câteva dintre modalitățile prin care oamenii pot privi mai împăcați această realitate.

Ideea din spatele practicii inspirate din Bhutan este simplă. Atunci când înțelegem că nu vom avea la nesfârșit timp la dispoziție, putem începe să acordăm mai multă atenție prezentului. Astfel, în loc să ne lăsăm dominați de teama morții, putem să ne bucurăm mai mult de oamenii dragi. Prin urmare, putem prioritiza lucrurile pe care le-am tot amânat și putem acorda importanță experiențelor care dau sens vieții.

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Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

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