Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației sale! Prezentatorul TV de la Antena 1 a mărturisit prin ce a trecut

Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației sale! Prezentatorul TV de la Antena 1 a mărturisit prin ce a trecut
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Valentin Butnaru. Foto: Instagram
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Valentin Butnaru a făcut o dezvăluire surprinzătoare în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a vorbit despre reacțiile pe care le-a primit după ce a început relația cu Ana Bodea. Prezentatorul de știri a mărturisit că a fost ținta unor mesaje de amenințare venite din partea admiratoarelor actriței.

Relația dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea este una dintre cele mai urmărite din showbizul românesc. Cei doi nu și-au ascuns povestea de iubire și au ales să apară împreună încă de la început. Cu toate acestea, expunerea publică a venit și cu reacții neașteptate, despre care prezentatorul a vorbit pentru prima dată.

Mesajele primite după ce s-a afișat alături de Ana Bodea

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Valentin Butnaru a povestit că a primit amenințări după ce relația sa cu Ana Bodea a devenit publică. Potrivit acestuia, mesajele au venit din partea unor fane foarte tinere ale actriței, care nu au privit cu ochi buni apariția lui în viața acesteia.

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Prezentatorul a spus că fanele respective erau atașate mai degrabă de personajul interpretat de Ana Bodea și nu și-au dorit să o vadă implicată într-o relație în viața reală.

„Am fost amenințat cu moartea de fetițe de zece ani, să o las în pace. S-au întâmplat multe. Voiau să rămână cu personajul din serial”, a declarat Valentin Butnaru, la Furnicuțele.

Cum explică Ana Bodea reacția fanilor

Actrița a confirmat situația și a explicat că astfel de reacții apar frecvent atunci când publicul se atașează foarte mult de un personaj dintr-un serial și ajunge să confunde ficțiunea cu realitatea.

În opinia sa, mulți telespectatori uită că povestea de pe ecran nu are legătură cu viața personală a actorilor care dau viață personajelor.

”Telespectatorii au impresia că aceea e viața reală”, a declarat Ana Bodea.

Cum a început povestea lor de iubire

Valentin Butnaru și Ana Bodea se cunoșteau de mai mult timp, însă apropierea dintre ei s-a produs după o întâlnire în platoul Observator. Actrița a fost invitată în emisiune pentru a vorbi despre rolul său din serialul „Lia, soția soțului meu”, iar acolo au început să interacționeze mai mult.

Ana Bodea și-a amintit că, la prima vedere, prezentatorul a părut distant, însă acest lucru nu a împiedicat-o să continue conversația.

”Am fost invitată la ei în platou, la Observator, și acolo ne-am întâlnit cumva și am început să vorbim. Se făcea că nu mă cunoaște, dar nu mă las intimidată de genul acesta de purtare”, a declarat Ana Bodea.

La rândul său, Valentin Butnaru a povestit că, după terminarea filmărilor, a avut un moment neașteptat în care și-a dat seama că o cunoștea deja pe actriță. Întâlnirea respectivă a rămas una dintre amintirile care au marcat începutul relației lor.

”Când m-am întors, mă aștepta acolo, în capătul scărilor. Nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am îmbrățișat, mi-am adus aminte că ne cunoaștem, a fost o situație ciudată”, a declarat Valentin Butnaru.

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