Mihnea Ionescu, chirurgul de la Institutul Clinic Fundeni, a murit. Medicul avea 73 de ani

Medicul chirurg Mihai Ionescu, de la Institutul Clinic Fundeni, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. De-a lungul carierei sale, acesta a contribuit la formarea mai multor generații de chirurgi. Mulți dintre foștii săi elevi activează acum în spitale din România și străinătate.

Vestea dispariției medicului a fost transmisă chiar de colectivul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni.

A murit medicul chirurg Mihnea Ionescu

Mihnea Ionescu s-a stins din viață după o lungă suferință. Potrivit medicului Irinel Popescu, de-a lungul vieții, acesta a realizat mii de intervenții chirurgicale pentru tratarea unor forme grave de cancer. Totodată, a contribuit și la dezvoltarea transplantului hepatic în România, participând la organizarea programului de transplant.

„A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, conf.dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof.dr. Dan Setalcec, Prof.dr. Mihai Stăncescu), conf.dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale. A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele. A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc. În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant”, a anunțat, duminică, pe Facebook, medicul Irinel Popescu.

Medicul a îndrumat numeroase generații de chirurgi

Conform declarațiilor medicului Irinel Popescu, Mihnea Ionescu a format chirurgi care astăzi lucrează atât în spitale din România, cât și peste hotare.

„Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat. Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Irinel Popescu.

Reprezentanții Colectivului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni au publicat un mesaj emoționant în memoria medicului.

„Conf. dr. Mihnea Ionescu rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni, cu numeroase contribuții la dezvoltarea chirurgiei atât în cadrul clinicii noastre, cât și la nivel național, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale. Între premierele la nivel național amintim proctocolectomia totală restaurativă în rectocolita ulcero-hemoragică și în polipoza adenomatoasă rectocolonică familială, precum și pancreatectomia centrală pentru patologia pancreatică benignă și cu potențial scăzut de malignitate. Mai mult decât atât, conf. dr. Mihnea Ionescu este autorul primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom la nivel mondial. Pacienta, adolescentă la acea vreme, este în viață și în prezent, la mulți ani de la intervenție”, se arată în mesajul postat pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

CITEȘTE ȘI: Greșeala care l-a costat viața pe Darius, tânărul de 21 de ani care a murit în Masivul Retezat

El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital